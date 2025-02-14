TFT : Calendrier des mises à jour de 2025

Les dates de sortie des patchs de 2025 pour TFT ont été dévoilées par Riot Games.

Dates de sortie des mises à jour de TFT en 2025

13.3 → Jeudi 9 janvier 2025

13.4 → Jeudi 23 janvier 2025

13.5 → 5 février 2025

13.6 → Jeudi 20 février 2025

13.7→ 5 mars 2025

13.8 → 19 mars 2025

14.1 → 2 avril 2025

14.2 → 16 avril 2025

14.3 → 30 avril 2025

14.4 → 14 mai 2025

14.5 → 28 mai 2025

14.6 → 11 juin 2025

14.7 → 25 juin 2025

14.8 → 16 juillet 2025

15.1 → 30 juillet 2025

15.2 → 13 août 2025

15.3 → 27 août 2025

15.4 → 10 septembre 2025

15.5 → 24 septembre 2025

15.6 → 8 octobre 2025

15.7 → 22 octobre 2025

15.8 → 5 novembre 2025

? → 19 novembre 2025

? → 10 décembre 2025

Une année comprend toujours plusieurs ensembles de TFT, et 2025 a démarré dans la continuité de 2024 avec Into the Arcane, le set inspiré de l'univers de la série animée. Riot Games met son auto-battler à jour très régulièrement, influant ainsi sur la méta de manière permanente quel que soit le set en cours, et nous savons déjà quand auront lieu les patchs de cette année. Pour vous aider à y voir plus clair, nous vous avons retranscritdans cet article.Connaître lesvous permet d'anticiper également leur sortie sur le PBE, et de vous entraîner avant les autres sur la méta à venir ou de tester de nouvelles optimisations ou mécaniques avant les autres.Lesinterviennent toutes les deux semaines, le mercredi sur les serveurs européens. Cette année, trois patchs seront néanmoins déployés un jeudi au cours de la première saison, deux fois en janvier et une fois en février. Les raisons de ces irrégularités n'ont pas été communiquées. Toutefois, ce calendrier nous en dit plus sur les dates de sortie et de fin de chaque ensemble de l'année. Into the Arcane devrait se terminer le 2 avril, en même temps que le set suivant sera disponible. Celui-ci aura une durée de vie d'un peu plus de trois mois, et fera place à un autre ensemble au cœur de l'été.La liste suivante indique lesmais les éventuels correctifs ne sont bien entendu pas précisés :