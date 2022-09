Temtem : Table des types

Les types dans Temtem

Tableau des types

Défense Attaque Neutre Neutre 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 0,5x 1x 1x 1x 1x Vent Vent 1x 0,5x 1x 1x 1x 1x 0,5x 1x 1x 1x 1x 2x Terre Terre 1x 0,5x 1x 0,5x 2x 0,5x 2x 1x 1x 1x 2x 1x Eau Eau 1x 1x 2x 0,5x 2x 0,5x 1x 1x 2x 1x 1x 0,5x Feu Feu 1x 1x 0,5x 0,5x 0,5x 2x 1x 1x 1x 1x 2x 1x Nature Nature 1x 1x 2x 2x 0,5x 0,5x 1x 1x 1x 1x 1x 0,5x Électrique Électrique 1x 2x 0,5x 2x 1x 0,5x 0,5x 2x 2x 1x 0,5x 1x Mental Mental 2x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 2x 0,5x 1x Numérique Numérique 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 2x 2x 2x 1x 1x Pugilat Pugilat 1x 1x 2x 1x 1x 1x 1x 0,5x 1x 0,5x 2x 1x Cristal Cristal 1x 1x 0,5x 1x 0,5x 1x 2x 2x 1x 1x 1x 1x Toxique Toxique 1x 1x 0,5x 2x 1x 2x 1x 1x 0,5x 1x 0,5x 0,5x

Dans l'univers de Temtem, il existe douze: Neutre, Vent, Terre, Eau, Feu, Nature, Électrique, Mental, Numérique, Pugilat, Cristal et Toxique. Bien évidemment, chacun de ces types possède des forces et faiblesses différentes face aux autres types, affectant grandement les dégâts infligés ou reçus, ce qui demande donc une certaine réflexion lors des combats.Les coups efficaces infligeront le double de dégâts et, dans certains cas, les très efficaces multiplieront les dégâts par quatre face à des types bien moins résistants. À l'inverse, si vous utilisez un type peu efficace face à un Temtem, vos dégâts seront réduits de moitié ou divisés par quatre.Vous retrouverez, ci-dessous,complet affichant les forces et les faiblesses de chaque type pour mieux comprendre le tout.Grâce à ces informations, vous pourrez mieux appréhender vos combats et surtout choisir vos Temtem plus facilement. Certains se révéleront en effet être bien plus intéressants que d'autres au fil de vos aventures.