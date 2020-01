Temtem : Starter, lequel choisir ? Crystle, Swazee ou Houchic ?

Si vous hésitez encore sur le choix de votre Temtem pour commencer votre folle aventure sur l'Archipel Aérien, vous êtes, probablement, arrivé au bon endroit.

Quels sont les starters Temtem ?

Crystle #72

Statistiques

Point de vie → 60 Vitesse → 33 Attaque spéciale → 46 Défense spéciale → 42 Défense → 69 Attaque → 61 Endurance → 41

Crystle est un Temtem de type Cristal et présente des statistiques défensives plutôt intéressantes. Si vous souhaitez pouvoir vous battre efficacement, Crystle pourrait être un bon choix. Ce Temtem sera résistant aux Temtem de type Électricité, Mental et Toxique mais pourra être en danger face à des créatures de type Feu, Terre ou Pugilat.

Smazee #92

Statistiques

Point de vie → 49 Vitesse → 66 Attaque spéciale → 37 Défense spéciale → 37 Défense → 44 Attaque → 69 Endurance → 55

Smazee est un Temtem de type Pugilat ayant de jolies statistiques en Vitesse et Attaque. Smazee sera un bon combattant, rapide et puissant. Ce Temtem sera particulièrement faible face aux créatures de type Mental ou Numérique mais devrait bien résister aux autres Temtem du même type que lui.

Houchic #32

Statistiques

Point de vie → 38 Vitesse → 66 Attaque spéciale → 72 Défense spéciale → 52 Défense → 41 Attaque → 40 Endurance → 44

Houchic est un Temtem de type Mental, un type qui pourrait être comparé à la catégorie Psy présente sur Pokémon. Doté d'une belle statistique Attaque spéciale culminant à 72 et d'une Vitesse de 66, Houchic sera puissant, sur le papier. Cependant, tout Temtem à des points faibles et les statistiques défensives de Houchic seront son talon d'Achille. Les Temtem de type Électrique, Numérique ou Cristal seront redoutables face à Houchic, mais ce dernier aura bien plus de facilité contre des créatures de type Neutre ou Pugilat.

Quel starter Temtem choisir ?

Comme lors de toute nouvelle aventure, d'importants potentiels choix s'offriront à vous. Temtem ne déroge, bien évidemment, pas à la règle et vous demandera de jeter votre dévolu sur l'une des trois créatures proposées par le professeur Konstantinos. Bien sûr, chacune d'entre elles présente des avantages, mais aussi des inconvénients, qu'il faudra prendre en compte puisque le Temtem choisi donnera le ton de vos premières heures d'aventure. Cependant, contrairement à l'univers Pokémon, les starters pourront tous être trouvés dans la nature, lorsque vous aurez accès à l'entièreté des îles, ce qui devrait grandement rassurer les collectionneurs de ces mignonnes petites créatures. Tout comme dans Pokémon, le professeur Konstantinos vous proposera de choisir parmi trois starters différents : Crystle, Smazee et Houchic. Chacun d'entre eux représente un type de Temtem particulier, donnée qu'il est important de prendre en compte lors de la constitution de votre équipe. Idéalement, vous aimeriez avoir une équipe composée de Temtem particulièrement puissants contre tous les autres types, mais, malheureusement, ça ne sera pas si simple que ça. Cela dépendra grandement de vos préférences personnelles et notamment de l'aspect visuel de chaque Temtem. Cependant, nous vous conseillons de ne pas forcément succomber aux charmes de Crystle, lequel pourra être trouvé assez rapidement et facilement dans la nature, les deux autres Temtem, Smazee et Houchic, ne le seront pas avant l'arrivée de futures mises à jour prévues par les développeurs. Si vous souhaitez assurer vos arrières, et notamment vos premières heures de jeu, le choix de Smazee s'impose. En effet, les premières zones rencontrées abriteront de nombreux Temtem de type Cristal contre lesquels Smazee ne sera pas en difficulté. Dotés de belles statistiques en Attaque et en Vitesse, avec une Endurance acceptable, Smazee devrait grandement répondre à vos attentes lors de vos premiers combats. Le choix de votre starter n'est pas aussi primordial qu'il peut l'être sur un jeu tel que Pokémon. Temtem étant un MMO, vous aurez l'occasion, durant vos aventures, de rencontrer d'autres joueurs avec lesquels échanger les créatures manquantes à votre Temtemdex, et notamment les deux autres starters.