Temtem, le Pokémon-like, prochainement jouable gratuitement pendant quelques heures

Alors que les développeurs de Temtem ont annoncé leur titre depuis de nombreux mois, le jeu devrait être prochainement disponible gratuitement pour toutes et tous durant quelques heures, ce qui permettra au studio Crema de tester la résistance de leurs serveurs.

Dates des stress tests de Temtem

Samedi 11 janvier de 19 heures à 23 heures.

Vendredi 17 janvier de 20 heures à 22 heures.

Dimanche 19 janvier de 18 heures à 20 heures.

Pour celles et ceux qui n'auraient jamais entendu parler de ce jeu,, développé par Crema et édité par Humble Bundle, proposera une aventure massivement multijoueur dans laquelle vous devrez capturer et collectionner des mignonnes créatures inspirées de l'univers de Pokémon. Initialement annoncé par l'intermédiaire de la plateforme de financement participatif Kickstarter , le studio Crema souhaitait récupérer la jolie somme de 70 000 dollars pour continuer le développement de, mais, dépassant allègrement toutes les espérances du studio indépendant espagnol basé à Madrid.Après de longues semaines d'alpha fermée, laquelle fermera ses portes le 9 janvier à 19 heures, Crema souhaite éprouver la résistance de ses serveurs grâce à des phases de stress test sur trois jours. Bien évidemment, toutes personnes souhaitant y participer peuvent d'ores et déjà renseigner leur e-mail sur le site officiel et recevront une clé, à partir du 9 et 10 janvier, qui pourra être utilisée sur Steam.Bien évidemment, le contenu, proposé durant ces quelques heures, sera le même que celui qui était disponible durant l'alpha. Cependant, votre progression sursera complètement perdue lorsque. Pour informations, le jeu ne sera disponible que dans un premier temps sur PC avant de l'être, ultérieurement, sur les dernières consoles de salon, à savoir la PlayStation 4, la Xbox One et la Nintendo Switch.