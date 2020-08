Temtem annoncé sur PS5 & Xbox Series X, les versions PS4 & Xbox One annulées

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Alors que Crema, le studio en charge du développement de Temtem avait pour objectif de lancer la version 1.0 du Pokémon-like ainsi que la version console au début de l'année 2021 , il n'en est malheureusement plus question aujourd'hui. Si la version 1.0 sur PC sera normalement toujours lancée durant le printemps prochain,. La version Nintendo Switch est quant à elle toujours d'actualité.L'annonce a eu lieu dans la foulée de l'officialisation de l', qui a été fait ce 6 août dans la soirée, lors du petit State of Play organisé par Sony. Aucune date de sortie n'a été partagée, mais cette version est prévue durant l'année 2021.Une nouvelle inattendue de la part de la communauté et surtout frustrante pour celles et ceux ayant soutenu le projet en vue d'une sortie sur leur plateforme que ce soit sur PS4 ou Xbox One. Crema préfère se focaliser sur les next-gen, et a d'ores et déjà précisé. De plus amples détails seront donnés aux personnes concernées rapidement.En attendantreste disponible sur PC, via Steam.