Temtem accueille l’île de Cipanku

Un peu plus d'un an après sa sortie,. Pour ce mois d'avril 2021, plusieurs choses sont à noter concernant les arrivées,Il s'agit d'un lieu où la technologie est plus présente, permettant donc de croiser des, qui étaient jusqu'à maintenant très rares, étant donné qu'ils sont créés par des scientifiques. Ces créatures sont uniques et sont même faibles contre elles-mêmes, puisqu'elles sont vulnérables contre les créatures de types Eau, Électricité et Numérique alors qu'elles auront l'avantage contre les types Pugilat, Mental et Numérique. Si voter Tempédie ne contient pas encore de traces de Temtem Numériques, vous savez désormais où vous rendre.Autre nouveauté importante :. Nous les trouvons uniquement dans les Tanières et pour les attraper, il faudra former un groupe de 3 à 5 joueurs. Lorsque vous et vos coéquipiers êtes dans une Tanière, chacun reçoit un chemin aléatoire avec des ressources à récupérer (qui sont partagées avec le groupe) pour atteindre le point central, le Temtem Mythique. La coopération et l'utilisation des ressources à bon escient sont donc importantes dans ce nouveau défi.Enfin, le dernier ajout important est quelque chose qui était demandé par la communauté depuis de nombreux mois,. Pour débloquer cela, il suffit d'avoir terminé une quête secondaire dans la ville de Neoedo. Notez cependant queCette mise à jour arrive donc gratuitement sur Temtem ce 13 avril, sur PC et PS5.