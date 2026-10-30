Temtem: Pioneers en dit long sur son gameplay et ses mécaniques

Crema Games a, récemment, apporté de plus amples informations concernant les mécaniques, et plus généralement le gameplay, de Temtem: Pioneers.

Annoncé pour la toute première fois au mois d'avril de cette année 2026, Temtem: Pioneers continue son développement chez Crema Games. D'ailleurs, afin de tenir informée la communauté, les développeurs de chez Crema Games ont partagé des précisions au sujet du gameplay de Temtem: Pioneers, via une nouvelle vidéo partagée sur Twitter/X.

Temtem: Pioneers met en avant la collecte de ressources et la construction

Durant leur aventure sur Temtem: Pioneers, les joueurs et les joueuses seront amenés à récupérer diverses ressources, disséminées aux quatre coins de Downbelow. Le studio précise, à ce propos, que certains de ces items, qui pourront être récupérés à la main ou à l'aide d'outils, ne pourront être ramassés que dans des biomes bien spécifiques. Ces ressources pourront, par la suite, être utilisées afin de fabriquer des objets (TemCards, outils, etc.) ou bien confectionner des plats. Dans certains cas, des structures particulières (fireplace station, poste de cuisine, smelting station, et bien d'autres) seront nécessaires.

La capture sur Temtem: Pioneers donne lieu à un mini-jeu

Du côté de la capture de créatures, la communauté doit s'attendre à un mini-jeu sur Temtem: Pioneers. D'ailleurs, les développeurs ont décrit comment fonctionne ce mini-jeu, qui donne un contrôle direct aux joueurs :

Lorsque vous lancez une TemCard sur un Temtem sauvage, toucher votre cible déclenche un mini-jeu actif directement sur le terrain pour vous aider à l'apprivoiser. Des cristaux d'énergie lumineux tomberont les uns après les autres sur le terrain autour du Temtem sauvage. Votre objectif est simple : sprinter, sauter et attraper jusqu'à trois cristaux avant que la carte ne se referme. Chaque cristal que vous touchez augmente directement vos chances finales de capturer le Temtem.

Hello, Tamers! We're back with another entry of our Downbelow Field Notes series! Come with us to get inside looks and insight on the progress made on Temtem: Pioneers, and enjoy some funny bugs! 📹For the video: https://t.co/ZnmLIE7rIs 📖For the text: https://t.co/pWhwb8G7ku We hope you enjoy Pioneers' second devblog! Let us know if there's any topic that you'd like to see featured in the next one! — Temtem 🏕️ Wishlist Pioneers! (@PlayTemtem) October 29, 2026

Par ailleurs, il sera possible de réduire la santé de ladite créature, mais cela réduira la zone d'apparition des cristaux. Dans tous les cas, en implantant ce mini-jeu sur Temtem: Pioneers, Crema Games souhaite transformer les rencontres avec des Temtems en « micro-défis au rythme effréné ».

Temtem: Pioneers montre son premier biome

À cette occasion, les développeurs de chez Crema Games ont également montré le premier biome de Temtem: Pioneers, qui est baptisé The Meadow. Pour façonner cette zone, qui sera le point de départ de l'aventure, le studio s'est concentré sur les mots suivants : « tranquillité, sol fertile, vent, calme et confort ». Ainsi, ce biome comprend « des champs vallonnés recouverts d'herbe rase, parsemés de pierres et d'arbres épars », mais aussi des rivières et des fruits sauvages.

The Meadow est un havre de paix où les Tems vivent tranquillement et sereinement, du moins jusqu'à ce qu'une étincelle sauvage jaillisse ou qu'une bulle égarée vienne éclabousser votre chemin ! Vous pouvez vous attendre à croiser de nombreux Tems fidèles de type Neutre, Vent et Nature, paissant dans les hautes herbes ou planant dans les airs. Mais gardez l'œil ouvert : quelques temps opportunistes de types Eau, Toxique et Électrique aiment bien venir gâcher la fête eux aussi.

Rappelons, en guise de conclusion, que Temtem: Pioneers ne dispose pas encore de date de sortie précise.