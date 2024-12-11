Tales of the Shire partage un trailer des plus alléchants

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 11 décembre 2024 à 15h43
Weta Workshop et Private Division ont, récemment, dévoilé un nouveau trailer pour Tales of the Shire, qui met en lumière une activité bien spécifique disponible sur le jeu de simulation.
Tales of the Shire partage un trailer des plus alléchants
Les amateurs et amatrices de jeux de gestion ou bien de simulation attendent avec une certaine impatience Tales of the Shire, qui est plongé dans l'univers de J.R.R. Tolkien. Prévu pour le début de l'année 2025, Tales of the Shire est de nouveau au cœur de l'actualité vidéoludique en ce jour car Weta Workshop et Private Division ont partagé un nouveau trailer, il y a peu de temps.

Un nouveau trailer, centré sur la cuisine, pour Tales of the Shire

Cette nouvelle vidéo de Tales of the Shire, qui a été relayée sur le compte Twitter/X du jeu, met en avant l'une des activités disponibles sur le jeu de simulation, à savoir la cuisine. Afin de confectionner des plats pour leur hobbit ou les villageois de Lèzeau, les joueurs et les joueuses devront tout d'abord récolter des ingrédients, qui pourront être obtenus en explorant le village, en jardinant ou bien en pêchant.

Sur Tales of the Shire, concocter de bons repas exigera également de maîtriser les textures et l'assaisonnement. D'ailleurs, certains personnages préfèreront leur nourriture épicée ou sucrée, par exemple. Il faudra ainsi faire bien attention aux goûts de chacun. En outre, au fil de l'aventure, nous aurons la possibilité de débloquer de nouvelles recettes mais aussi d'améliorer la cuisine, pour préparer encore plus de plats et de meilleurs festins.

Miniature vidéo

Comme dit précédemment, Tales of the Shire, qui nous invite à vivre la « vie confortable d'un hobbit », propose également de la pêche, du jardinage, de l'exploration et de la cueillette, en plus de la cuisine. La communauté pourra également aménager la maison de son hobbit et la décorer à sa guise. 
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Pour conclure, rappelons que Tales of the Shire débarque le 25 mars 2025 sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Tales of the Shire arrive très vite sur Nintendo Switch 2
Tales of the Shire 04 mars 2026

Tales of the Shire arrive très vite sur Nintendo Switch 2

Weta Workshop et Private Division ont dévoilé une date de sortie pour l'édition Nintendo Switch 2 de Tales of the Shire.
PS Store : Faites de bonnes affaires avec les « Promotions de novembre »
Tales of the Shire 05 novembre 2025

PS Store : Faites de bonnes affaires avec les « Promotions de novembre »

Le PlayStation Store s'est, récemment, doté d'une toute nouvelle catégorie promotionnelle, soit les « Promotions de novembre », avec de belles réductions sur une multitude de jeux.
Tales of the Shire : La liste complète des trophées et des succès
Tales of the Shire 30 juillet 2025

Tales of the Shire : La liste complète des trophées et des succès

Tales of the Shire possède plusieurs trophées et succès, qu'il faut nécessairement débloquer pour obtenir son Platine ou bien son 100 %. Nous vous partageons la liste complète.

commentaire (0)