Tales of the Shire partage un trailer des plus alléchants

Weta Workshop et Private Division ont, récemment, dévoilé un nouveau trailer pour Tales of the Shire, qui met en lumière une activité bien spécifique disponible sur le jeu de simulation.

Un nouveau trailer, centré sur la cuisine, pour Tales of the Shire







Les amateurs et amatrices de jeux de gestion ou bien de simulation attendent avec une certaine impatience, qui est plongé dans l'univers de J.R.R. Tolkien. Prévu pour le début de l'année 2025,est de nouveau au cœur de l'actualité vidéoludique en ce jour car, il y a peu de temps., qui a été relayée sur le compte Twitter/X du jeu,. Afin de confectionner des plats pour leur hobbit ou les villageois de Lèzeau, les joueurs et les joueuses devront tout d'abord récolter des ingrédients, qui pourront être obtenus en explorant le village, en jardinant ou bien en pêchant.Sur, concocter de bons repas exigera également de maîtriser les textures et l'assaisonnement. D'ailleurs, certains personnages préfèreront leur nourriture épicée ou sucrée, par exemple. Il faudra ainsi faire bien attention aux goûts de chacun. En outre, au fil de l'aventure, nous aurons la possibilité de débloquer de nouvelles recettes mais aussi d'améliorer la cuisine, pour préparer encore plus de plats et de meilleurs festins.Comme dit précédemment,, qui nous invite à vivre la « vie confortable d'un hobbit », propose également de la pêche, du jardinage, de l'exploration et de la cueillette, en plus de la cuisine. La communauté pourra également aménager la maison de son hobbit et la décorer à sa guise.Pour conclure, rappelons quedébarque le 25 mars 2025 sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch.