Tales of the Shire : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Tales of the Shire.

Configurations PC Tales of the Shire

Config minimale

Système d'exploitation → Windows 10

Windows 10 Mémoire vive → 16 Go de mémoire

16 Go de mémoire Processeur → Intel Core i5-7600K ou AMD Ryzen 3 1200

Intel Core i5-7600K ou AMD Ryzen 3 1200 Carte graphique → NVIDIA GeForce GTX 770 (4 Go), AMD Radeon R9 270X (4 Go) ou Intel Arc A580 (8 Go)

NVIDIA GeForce GTX 770 (4 Go), AMD Radeon R9 270X (4 Go) ou Intel Arc A580 (8 Go) Espace disque → 3 Go d'espace disque disponible

3 Go d'espace disque disponible Notes → 1080p - Very Low - 30 FPS

Config recommandée

Système d'exploitation → Windows 11

Windows 11 Mémoire vive → 16 Go de mémoire

16 Go de mémoire Processeur → Intel Core i5-10600 ou AMD Ryzen 5 8400F

Intel Core i5-10600 ou AMD Ryzen 5 8400F Carte graphique → NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti (8 Go) ou AMD Radeon RX 6750 XT (12 Go)

NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti (8 Go) ou AMD Radeon RX 6750 XT (12 Go) Espace disque → 3 Go d'espace disque disponible

3 Go d'espace disque disponible Notes → 1080p - High - 60 FPS







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À la fin du mois de juillet 2025, les joueurs et les joueuses, amateurs ou non des jeux cosy (ou « cozy »), vont pouvoir se plonger dans l'univers de J.R.R. Tolkien grâce à, qui est développé par Weta Workshop et édité par Private Division. Le titre doit, pour être plus précis, débarquer sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch et PC.D'ailleurs, de nombreux joueurs et joueuses évoluant sur PC se demandent, avant de passer par la case achat,Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de, sachez qu'il convient de posséder 16 Go de mémoire, que ce soit pour la configuration minimale et celle recommandée. En outre, les développeurs ont précisé que les joueurs et les joueuses doivent avoir 3 Go d'espace disque disponible pour installer et profiter du jeu.Pour plus de détails, vous pouvez consulterci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.Rappelons, en guise de conclusion, quesort le 29 juillet 2025 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC et Nintendo Switch. Vous pouvez également l'acheter tout en faisant des économies grâce à