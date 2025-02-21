Tales of the Shire : Encore une mauvaise nouvelle pour le jeu dans l'univers du Seigneur des Anneaux

Weta Workshop et Private Division ont, récemment, annoncé une mauvaise nouvelle pour toutes celles et ceux qui attendent avec impatience leur jeu cozy Tales of the Shire.

Un deuxième report pour Tales of the Shire et une nouvelle date de sortie







Nous prenons un peu plus de temps pour nous assurer que chaque Hobbit, sur chaque plateforme, puisse profiter de la même expérience chaleureuse. Le jeu sort désormais le 29 juillet.



Nous voulons que ce jeu ressemble à un câlin chaleureux de la Terre du Milieu, et nous faisons en sorte que, quelque soit l'endroit où vous jouez, vous vous sentiez comme chez vous dans la Comté. Des styles de poils de pieds aux gâteaux les plus moelleux, chaque détail sera parfait.

📢 Tales of the Shire needs a bit more simmering... Now coming July 29th, 2025. Thank you for your support and patience.🍽️🥧#TalesOfTheShire #LOTR #cozygaming pic.twitter.com/8afaLnGfFL — Tales of the Shire (@talesoftheshire) February 20, 2025

Annoncé pour la première fois en 2023,devait initialement arriver à la fin de l'année 2024 mais avait été repoussé à 2025. En septembre dernier, Weta Workshop et Private Division avaient annoncé une date de sortie, fixée au mois de mars de cette année. Malheureusement, il va falloir patienter un peu plus carEn effet, Weta Workshop et Private Division ont annoncé, via une publication sur le compte Twitter/X du jeu, queD'après les informations partagées, les développeurs ont besoin de ce temps supplémentaire afin d' « assurer que chaque Hobbit, sur chaque plateforme, puisse profiter de la même expérience chaleureuse » :Une annonce qui pourrait attrister les joueurs et les joueuses, notamment celles et ceux qui sont impatients de découvrir le jeu de simulation et cozy. Ces derniers espèrent, d'ailleurs, que ce deuxième report sera le dernier.Dans tous les cas, rendez-vous le 29 juillet 2025 pour découvrir. Date à laquelle le jeu de simulation de Weta Workshop et Private Division se rendra disponible sur PS5, Xbox Series, PC ainsi que sur Nintendo Switch.