Tales of the Shire : Encore une mauvaise nouvelle pour le jeu dans l'univers du Seigneur des Anneaux

Tales of the Shire arrive très vite sur Nintendo Switch 2
Weta Workshop et Private Division ont dévoilé une date de sortie pour l'édition Nintendo Switch 2 de Tales of the Shire.
Nous prenons un peu plus de temps pour nous assurer que chaque Hobbit, sur chaque plateforme, puisse profiter de la même expérience chaleureuse. Le jeu sort désormais le 29 juillet.Une annonce qui pourrait attrister les joueurs et les joueuses, notamment celles et ceux qui sont impatients de découvrir le jeu de simulation et cozy Tales of the Shire. Ces derniers espèrent, d'ailleurs, que ce deuxième report sera le dernier.
Nous voulons que ce jeu ressemble à un câlin chaleureux de la Terre du Milieu, et nous faisons en sorte que, quelque soit l'endroit où vous jouez, vous vous sentiez comme chez vous dans la Comté. Des styles de poils de pieds aux gâteaux les plus moelleux, chaque détail sera parfait.
Dans tous les cas, rendez-vous le 29 juillet 2025 pour découvrir Tales of the Shire. Date à laquelle le jeu de simulation de Weta Workshop et Private Division se rendra disponible sur PS5, Xbox Series, PC ainsi que sur Nintendo Switch.
📢 Tales of the Shire needs a bit more simmering... Now coming July 29th, 2025. Thank you for your support and patience.🍽️🥧#TalesOfTheShire #LOTR #cozygaming pic.twitter.com/8afaLnGfFL— Tales of the Shire (@talesoftheshire) February 20, 2025
commentaire (0)