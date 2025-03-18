PS Plus Extra & Premium : Les jeux qui quittent le catalogue en avril 2025

PlayStation a dévoilé, il y a peu de temps, les jeux qui quitteront le catalogue du PS Plus Extra et Premium au cours du mois d'avril 2025.

Jeux sortants du PS Plus Extra et PS Plus Premium en avril 2025

Animal Well (PS5)

Tales of Kenzera: ZAU (PS5)

Nour: Play With Your Food (PS4 et PS5)

Deliver Us Mars (PS4 et PS5)

Miasma Chronicles (PS5)

Stray Blade (PS5)

Kena: Bridge of Spirits (PS4 et PS5)

Slay the Spire (PS4)

Les abonnements PlayStation Plus

Comme vous le savez probablement déjà, en 2022, PlayStation a lancé sa nouvelle formule(aussi dit « PS Plus »). Depuis, les joueurs et les joueuses évoluant sur PS4 ou bien PS5 ont le choix entre trois abonnements distincts, avec divers avantages. Celles et ceux qui ont opté pour l'abonnementouont ainsi accès à un catalogue de jeux se renouvelant régulièrement.De ce fait, tous les mois, de nouveaux titres arrivent dans leet, alors que d'autres en sont retirés. D'ailleurs, nous connaissons. Mais, sans plus tarder, voiciEn souscrivant à l'abonnement, les joueurs et les joueuses peuvent récupérer, tous les mois, plusieurs jeux, qui sont donc offerts, et ont également le droit à des réductions exclusives dans le PlayStation Store ou bien du contenu exclusif pour certains titres. Cet abonnement permet également de profiter du multijoueur en ligne. L'abonnementest, actuellement, à 8,99 € par mois, 24,99 € pour trois mois et 71,99 € pour l'année.L'abonnementest affiché au tarif de 13,99 € par mois. Celui-ci donne, notamment, accès à un catalogue de jeux, renouvelé régulièrement, ainsi qu'à des réductions exclusives, la Collection PlayStation Plus et inclut Ubisoft+ Classics. Sans oublier, les avantages duCelles et ceux abonnés au(dont le prix est de 16,99 € par mois et 151,99 € pour 12 mois) bénéficient du même contenu que les joueurs possédant l'abonnementet ont, en plus, accès à des versions d'essai et au catalogue des jeux dits « classiques ».