SUPER PEOPLE : Les configurations PC

Configurations PC de SUPER PEOPLE

Configuration minimale

Processeur → Intel Core i5-4430 ou AMD FX-6300

Intel Core i5-4430 ou AMD FX-6300 Mémoire vive → 8 Go de mémoire

8 Go de mémoire Graphiques → NVIDIA GeForce GTX 960 ou AMD Radeon R7 370

NVIDIA GeForce GTX 960 ou AMD Radeon R7 370 DirectX → Version 12

Version 12 Espace disque → 40 Go d'espace disque disponible

Configuration recommandée

Processeur → Intel Core i5-6600K ou AMD Ryzen 5 1600

Intel Core i5-6600K ou AMD Ryzen 5 1600 Mémoire vive → 16 Go de mémoire

16 Go de mémoire Graphiques → NVIDIA GeForce GTX 1060 ou AMD Radeon RX 580

NVIDIA GeForce GTX 1060 ou AMD Radeon RX 580 DirectX → Version 12

Version 12 Espace disque → 40 Go d'espace disque disponible

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Depuis quelques semaines maintenant, à l'heure où ces lignes sont écrites,séduit une multitude de joueurs, notamment celles et ceux étant friands de battle royale. Il s'agit, comme vous devez le savoir, d'une nouvelle variante, similaire à ce que peut proposer PUBG, mais avec quelques fonctionnalités qui diffèrent, notamment l'évolution en cours de partie, des armes et de l'équipement, en fonction des ressources que vous aurez récoltées.Avec plus de 20 000 joueurs simultanés en moyenne depuis le lancement de sa bêta,a su attirer l'attention et, surtout, garder une partie des joueurs, puisque ce nombre ne diminue pas, ou peu. Naturellement, au vu de la mise en avant de ce nouveau battle royale, principalement sur Twitch, nombreux sont celles et ceux souhaitant tenter l'expérience de la bêta , mais se demandent si leur PC tient la route.Lesne sont pas les plus abordables, mais sont vouées à évoluer dans les mois à venir, étant donné que le développement n'est pas terminé. Elles restent tout de même raisonnables, en comparaison à certaines autres productions similaires. 8 Go de mémoire vive suffisent alors qu'un i5-4430 et une carte graphique GeForce GTX 960 feront normalement l'affaire.L'article sera mis à jour si jamais lesévoluent à l'avenir.