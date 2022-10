SUPER PEOPLE : Heure de sortie en France

À quelle heure sort SUPER PEOPLE ?

Après quelques mois d'attente, et plusieurs bêtas,est sur le point d'atterrir sur PC, par le biais de Steam. Le nouveau battle royale, qui a trouvé son inspiration dans le réalisme de PUBG, mais qui propose son propre gameplay avec ses spécificités, pourrait être l'une des surprises de cette fin d'année.De ce fait, plusieurs joueurs se demandent à partir deVous en avez peut-être l'habitude si vous en avez l'expérience, mais les jeux vidéo ne sortent pas tous à la même heure. Cela varie en fonction des studios, mais aussi de la plateforme, certaines les proposant plus tôt que d'autres. En général, sur consoles, les jeux sont disponibles dès minuit, alors que sur ordinateur, il faut attendre la fin de journée. Fort heureusement,fonctionne différemment.De fait selon les informations partagées par les développeurs, le studio Wonder People,. Vous pourrez donc en profiter assez tôt dans la journée. Mais si jamais vous n'avez pas une très bonne connexion, d'autant plus qu'il faut télécharger environ 30 Go, sachez que vous pouvez, dès maintenant,. Vous n'avez qu'à vous rendre sur la page du jeu et cliquer sur le bouton « Jouer au jeu ».Pour rappel,ne sortira que sur Steam, dans un premier temps. Mais si les retours sont bons et que les joueurs sont au rendez-vous, un portage sur consoles n'est pas à exclure, bien que pour le moment aucune sortie sur PS4/PS5, Xbox One et Series ne soit au programme.