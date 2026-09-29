Super Mario Bros. : Près de 100 exemplaires d'une édition inédite trouvées dans un grenier

Il arrive que les médias racontent de belles histoires impliquant des trésors de grande valeur cachés dans un grenier. Mais un américain a eu une drôle de surprise en trouvant un carton rempli de cartouches spéciales de Super Mario Bros.

En faisant du rangement ou lors d'un déménagement, les plus chanceux peuvent mettre la main sur un objet inattendu, une relique de leur enfance devenue au fil du temps un vrai trésor. La découverte peut prendre la forme d'un classeur Pokémon rempli de cartes du set de base, d'un jeu vidéo encore emballé oublié par le Père Noël…

Mais aux États-Unis, une histoire racontée par le propriétaire d'une boutique de jeux rétro est devenue virale et a choqué les amateurs de cartouches grises. En effet, Kevin Braun a raconté à Nintendo Wire le secret d'un mystérieux carton apporté par un homme dans sa boutique.

Un carton qui a voyagé avant de révéler son secret

L'histoire commence il y a quelques années, quand un homme à l'identité inconnue hérite d'un carton portant la mention NES et des indications en japonais. Ce dernier provenait des stocks de son grand-père, ancien récupérateur de métaux précieux ayant un partenariat avec Nintendo. Destinés à être fondus pour récupérer l'or contenu dans les cartouches, les jeux en question sont restés emballés dans ce même carton.

L'homme garde le carton de cartouches pendant plus de 20 ans, puis rencontre Kevin Braun. Ce dernier lui a alors racheté le carton en question et l'a entreposé dans son grenier. Si l'histoire aurait pu s'arrêter là et le carton être oublié à nouveau, la curiosité de Jason Ganos (créateur du site Nintendo Wire qui travaillait avec Kevin Braun et qui a partagé cette anecdote) a permis de découvrir son contenu.

Le carton renfermait 97 copies neuves et encore emballées de Super Mario Bros. / Duck Hunt. Les deux jeux sont réunis sur une même cartouche et Kevin Braun précise que « Chaque jeu était emballé dans le même sachet que celui fourni avec une console NES officielle. Derrière chaque cartouche se trouvait également un manuel du jeu neuf et en parfait état ». Mais ce n'était pas la seule surprise de ce carton.

Des exemplaires rares de Super Mario Bros. / Duck Hunt qui seront bientôt vendus aux enchères

En partageant cette découverte, des experts ont pris contact avec Jason car ils étaient intrigués par un détail. S'il s'agit bien d'un carton officiel de jeux NES, cette cartouche en question possède une étiquette et un manuel différents de la version « classique ».

Si les experts n'ont pas encore déterminé avec précision son origine, ils pensent qu'elles ont été produites après 1993 et qu'elles n'étaient pas destinées à être vendues dans le commerce. Elles auraient pu être envoyées aux joueurs ayant envoyé leur NES en réparation. Au vu de leur rareté, Jason a donc décidé de demander à la société de gradation PCA de noter ces exemplaires uniques.

Beaucoup ont obtenu des notes de 9,6 et 9.8, mais l'une de ces cartouches rares a obtenu le 10 si convoité. Ce trésor improbable va connaître un dernier rebondissement en étant divisé en 3 parties. Un lot sera vendu aux enchères, le second sera proposé lors d'enchères caritatives et le dernier sera conservé par Kevin et Jason.