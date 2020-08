Subnautica et Subnautica Below Zero arrivent sur Nintendo Switch

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Bonne nouvelle pour les amateurs d'explorations et plus particulièrement d'exploration sous-marine :Le premier épisode, paru dès 2014 en accès anticipé sur Steam, puis en 2016 sur Xbox One, a vu sa version finale sortir en 2018 sur PC, PS4 et Xbox One,. Dans, le joueur incarne le personnage de Ryley Robinson, qui s'est écrasé sur la planète 4546B, entièrement recouverte d'eau. Le joueur devra alors tenter de s'échapper en récoltant diverses ressources en parcourant les profondeurs océaniques.Subnautica Below Zero, le deuxième épisode, qui est bien plus qu'une extension puisqu'il prolonge l'histoire, est disponible en accès anticipé sur PC depuis janvier 2019, se déroulant deux ans après les péripéties desur une planète enneigée. Les deux jeux bénéficient d'évaluations très positives sur Steam., mais. Vous pouvez retrouver le teaser ci-dessous.