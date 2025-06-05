Subnautica bientôt adapté au cinéma ?

Le directeur créatif de Subnautica 2 a, récemment, laissé entendre qu'un film Subnautica pourrait arriver.

Un film Subnautica évoqué par l'équipe de développement

Je crois que le titre officiel de Charlie est désormais directeur du développement de la marque Subnautica, puisqu'il s'occupe actuellement de la production d'un film.

Pas encore, mais peut-être un jour.

Des indices supplémentaires sur LinkedIn

Exploration des opportunités TV et cinéma pour Subnautica et nos autres univers. Prise de décisions créatives concernant le contenu des films ou séries, tout en conservant les thèmes, les histoires, les personnages et les mondes cohérents avec les jeux.

Une priorité secondaire face à la sortie imminente de Subnautica 2

Une nouvelle étape pour la franchise Subnautica ?

Depuis son arrivée en accès anticipé, qui remonte à 2014,s'est imposé comme l'un des titres majeurs du genre survie, séduisant de très nombreux joueurs et joueuses. Fort de ce succès grandissant, le jeu pourrait désormais franchir une nouvelle étape :En effet, au cours d'une récente conversation sur le Discord officiel du jeu, Anthony Gallegos, responsable du design de Subnautica 2, a laissé échapper un détail crucial sur les activités actuelles du créateur original de Subnautica, Charlie Cleveland :Cette déclaration surprise n'a pas tardé à déclencher de nombreuses réactions enthousiastes au sein de la communauté du jeu. Face à l'agitation provoquée, Gallegos a toutefois tempéré légèrement les attentes :Pourtant, la piste d'une adaptation semble sérieuse. En effet, le profil LinkedIn de Charlie Cleveland, fondateur d'Unknown Worlds et directeur créatif de la franchise Subnautica, confirme que le studio explore activement les possibilités d'adaptations télévisées ou cinématographiques :Ces informations montrent clairement que le studio désire capitaliser sur la popularité de Subnautica tout en respectant scrupuleusement l'essence qui a fait le succès de la franchise.Malgré cet enthousiasme naissant autour d'un possible film, Unknown Worlds reste actuellement concentré sur le développement de Subnautica 2, dont l'accès anticipé est, pour rappel, prévu plus tard dans l'année. Ce contexte suggère que même si un film est envisagé sérieusement, sa réalisation pourrait n'être qu'une priorité secondaire jusqu'à la sortie réussie du prochain jeu de la saga.Si cette adaptation cinématographique se concrétise, Subnautica rejoindrait une liste grandissante de jeux ayant réussi leur passage vers le grand ou petit écran, et pourrait ainsi toucher un public encore plus large. Pour l'instant, les fans devront patienter encore un peu avant une annonce officielle, mais ces premiers indices semblent déjà teaser une expansion majeure pour la franchise.