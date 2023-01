Xbox Game Pass, les jeux entrants (janvier 2023)

3 janvier :

Stranded Deep - Cloud, Console & PC.

5 janvier : Mortal Shell: Enhanced Edition - Cloud, Console & PC.

19 janvier : Persona 3 Portable - Cloud, Console & PC. Persona 4 Golden - Cloud, Console & PC.

20 janvier : Monster Hunter Rise - Cloud, Console & PC.

31 janvier : Inkulinati - Console & PC.



Xbox Game Pass, les jeux sortants (janvier 2023)

Danganronpa: Trigger Happy Havoc - Cloud, Console & PC.

Nobody Saves The World - Cloud, Console & PC.

Pupperazzi - Cloud, Console & PC.

The Anacrusis (Aperçu) - Cloud, Console & PC.

We Happy Few - Cloud, Console & PC.

Windjammers 2 - Cloud, Console & PC.

Comme vous le savez probablement déjà, tous les mois, leaccueille de nouveaux titres. D'ailleurs, Microsoft a récemment révélé, en. De plus, la firme a indiqué, dans les semaines à venir.Les joueurs et les joueuses, qui possèdent un abonnement actif au, vont pouvoir découvrir de nouveaux jeux sur consoles (Xbox Series, Xbox One) et sur PC, au mois de. Mais, sans plus tarder, voici la liste des titres qui arrivent sur le catalogue. Notons qu'à chaque fois, nous vous indiquons les plateformes concernées et la date d'arrivée dudit jeu.Au mois de, plusieurs jeux quitteront le. Voici la liste complète des titres qui ne seront plus disponibles sur ledit service, à partir du 15 janvier :L'article sera, bien évidemment, mis à jour si Microsoft annonce d'autres mouvements pour ce mois de, concernant le catalogue du