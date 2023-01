Stranded Deep est disponible dans le Game Pass

Stranded Deep débarque dans le Game Pass

a special surprise for you on this lovely Tuesday pic.twitter.com/HrASCae87D — PC Game Pass (@XboxGamePassPC) January 3, 2023

L'année 2023 s'annonce riche en jeux vidéo et cela va démarrer dès ce mois de janvier, avec, entre autres, One Piece Odyssey, Forspoken ou encore le remake de Dead Space. Mais en attendant,Si vous faites partie des nombreux abonnés, vous pouvez, effectivement, dès maintenant. Si vous n'y avez jamais joué, sachez qu'il s'agit d'un jeu de survie très poussé et immersif, jouable en solo ou coopération. Vous vous retrouvez coincé sur une île déserte après que votre avion a subi un accident et votre objectif sera de trouver de la nourriture et vous trouver un abri.Pour survivre et retrouver la civilisation, il faudra, bien évidemment, explorer le monde qui vous entoure, que ce soit les îles ou le fond marin, dans le but de récolter des ressources et vous fabriquer des armes, des bâtiments et même des véhicules. Plusieurs menaces planeront toutefois sur vous, en plus des éléments naturels, avec l'affrontement de trois boss durant votre aventure. Et même si vous y avez déjà joué il y a quelques années, n'hésitez pas à le relancer, étant donné que chaque partie est différente.Sorti en accès anticipé en 2015,a lancé sa version 1.0 en août 2022.