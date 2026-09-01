Fini les îles paradisiaques, Stranded Deep 2 prend un risque majeur avec son nouveau décor

Après avoir marqué les esprits avec ses îles du Pacifique, la franchise de survie revient. North Beach Games vient de dévoiler Stranded Deep 2, troquant l'océan pour un désert impitoyable traversé par un fleuve infini. Une nouvelle aventure qui promet de repousser les limites du genre.

Une décennie après les débuts de son prédécesseur en accès anticipé, la célèbre licence de survie fait son grand retour. Les développeurs ont profité du festival de la survie et de l'artisanat sur Steam pour lever le voile sur ce nouveau projet qui deviendra à coup sur très attendu. Fini les crashs d'avion au milieu de l'océan Pacifique, Stranded Deep 2 propose un environnement radicalement différent qui promet de mettre les nerfs des joueurs à rude épreuve.

Un changement de cap radical pour la franchise

Le premier opus avait séduit par son ambiance tropicale et ses îles désertes. Pour cette suite, le directeur créatif Sam Edwards et l'équipe de North Beach Games ont pris le pari audacieux de transposer l'action dans un désert impitoyable. Les survivants devront désormais affronter une chaleur écrasante, explorer des canyons sinueux et traverser de vastes vallées de sable.













Au cœur de cette nouvelle carte se trouve un concept novateur, un fleuve infini. Ce cours d'eau servira de ligne de vie à travers une nature sauvage regorgeant de mystères et de dangers. Les joueurs de Stranded Deep 2 pourront naviguer sur ces eaux tumultueuses à bord de kayaks ou de radeaux, chaque expédition offrant son lot de nouvelles découvertes grâce à un monde construit à partir de contenus créés à la main, évitant ainsi la répétition d'une génération procédurale basique.

Un environnement dynamique et malléable

L'une des grandes nouveautés de ce titre réside dans son interactivité avec le décor. L'eau et le terrain réagissent de manière dynamique aux actions du joueur. Il sera possible de creuser le paysage, de remodeler le relief et même de détourner le cours du fleuve. Les rapides et les eaux traîtresses ajouteront une dimension stratégique inédite à l'exploration.

Des mécaniques de survie repensées et plus poussées

La survie pure reste évidemment l'ADN de l'expérience. Les joueurs devront gérer leur santé, leur faim et leur soif, mais aussi composer avec de nouveaux facteurs environnementaux comme l'exposition à la chaleur extrême. La faune locale constituera également une menace constante. Le monde abrite un écosystème vivant avec une véritable chaîne alimentaire où l'humain n'est pas toujours au sommet. Les premières images dévoilent d'ailleurs des hippopotames et des alligators prêts à renverser votre embarcation.

Pour s'abriter, il sera désormais possible de construire des bases mobiles flottantes. Les survivants pourront ainsi plier bagage et descendre le fleuve avec leur maison, ou s'installer sur les berges pour ériger un campement permanent. L'artisanat a aussi été revu avec une approche plus physique, le choix des matériaux ayant un impact direct sur l'apparence et l'efficacité des outils.

Les créatifs seront ravis d'apprendre le retour du mode cartographe dans une version améliorée. Ce dernier offrira les outils nécessaires pour créer des lieux personnalisés et les partager avec la communauté sur toutes les plateformes.

Un accès anticipé pour façonner l'avenir du jeu

À l'image du premier épisode, le titre sortira d'abord en accès anticipé. Les développeurs soulignent que la communauté a joué un rôle majeur dans la création du jeu original et souhaitent reproduire ce schéma. Le jeu a été pensé dès le départ pour évoluer grâce à des mises à jour régulières ajoutant de nouveaux biomes, animaux et recettes de fabrication.

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Enfin, la coopération est développée comme une fonctionnalité de premier plan, promettant des expéditions mémorables entre amis. Si aucune date de sortie précise n'a encore été communiquée, la page Steam est d'ores et déjà en ligne, permettant aux curieux de l'ajouter à leur liste de souhaits.