Codes State of Survival

Codes actifs State of Survival

5 x 100 Biocaps, 2 x Carte de recherche épique, 1 x Caisse de ressources, 15 x Accélération (5 minutes) → sos6666

Diverses récompenses (Réservé pour les nouveaux joueurs seulement) → sos1234

Diverses récompenses (Réservé pour les nouveaux joueurs seulement) → gtvmediasos

Diverses récompenses (Réservé pour les nouveaux joueurs seulement) → kuchentvsos

Codes expirés State of Survival

flyhighmeriamxirhaa

livestream

Catzilla

wonderboy

survive

theonewordnames

thezombies

sos8282

SFA773217A67

SD406B202C12

S13A9A1D3804

code123

wallwatcher

trapbuilder

Thenursewilljackit

LadyoftheGraveyard

2021SDNEMP0BED1

applepie

2021SPASX01

happy1stofmayday

Sosmuttertag2021

brandonsos

sosniko

jonathansos

patricksos

jessicasos

wilbursos

drumsysos

dashewan520

iq300

cometogether

chaos

alarm

gameplayhk

ilovechocolate2021

solidvideosos

leaguechampions

sos999

sos1234

nikitunsos

bartgametvsos

shimoroshowsos

poleznyibessos

NIKOSOS

SOSpring

sos100

sos200

sos300

SOS23rd

ZodiacAnimal

Zodiacfrank

HAEMATOM

Countdown

Samsung

VK60K

SoSHaematom

woahaematomsos

morejstusos

Anniversaryhero

Happybirthday

joyeuxanniversaire

POZDRAVLYAEM

1STYEARPARTY

ILOVESOS

IGMASK

Thankyou

Happy4thjuly

environment

Sunday

Profession

HOFFNUNG

character

Comment activer les codes dans State of Survival ?

State of Survival, qu'est-ce que c'est ?

Les différentes listes répertorient l'entièreté des, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur le jeu mobile de survie,. Ces codes vous permettent de récupérer diverses ressources qui vous aideront à évoluer et survivre dans ce monde post-apocalyptique.Si certains des codes proposés ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.Si vous souhaitez activer desdans State of Survival, il vous faudra cliquer sur l'image de votre profil, située en haut à gauche de votre écran. Une fois que vous serez arrivé sur le « Profil du chef », appuyez sur l'icône « Paramètres » placé en bas à droite. Dès lors, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur le bouton « Activation de pack », lequel est accompagné d'une image d'un cadeau rouge, afin de faire apparaître une nouvelle fenêtre dans laquelle est placé en son centre un champ textuel.Vous n'aurez, ensuite, plus qu'à renseigneravant de valider le tout en appuyant sur « ACTIVER ». Bien évidemment, vous ne pourrez rentrer qu'autant de fois que nécessaire et récupérer les différentes ressources qui permettront de rendre votre aventure State of Survival un peu plus sympathique.est, comme son nom l'indique, un jeu de survie à destination des plateformes mobiles. Disponible depuis l'année 2019 sur iOS et Android , State of Survival mettra à rude épreuve vos compétences stratégiques. Vous devez, en compagnie de vos amis ou non, combattre d'autres survivants afin d'être assuré de survivre encore quelques heures.Bien évidemment, les joueurs ne seront pas les seuls dangers dans ce monde post-apocalyptique où les infectés, plus communément appelés zombies, sont légion. Il faudra venir à bout de ces hordes de zombies pour espérer récupérer quelques ressources particulièrement rares, mais primordiales, pour votre survie.N'oubliez pas d'utiliser les codes, présents ci-dessus, pour récupérer rapidement diverses ressources qui pourraient jouer un rôle majeur au bon développement de votre refuge.