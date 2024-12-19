Star Wars Battlefront 3 : Découvrez à quoi ressemblait le jeu avant son annulation

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 19 décembre 2024 à 18h13
Grâce au travail d'une équipe de moddeurs, les joueurs qui attendaient Star Wars Battlefront 3 peuvent avoir un aperçu du gameplay du titre et peut-être pouvoir y jouer dans le futur.
Star Wars Battlefront 3 : Découvrez à quoi ressemblait le jeu avant son annulation
Prévu à l'origine sur PlayStation 3, Xbox 360 et Wii, Star Wars Battlefront 3 n'a jamais vu le jour à cause d'une annulation précipitée. Pourtant, le développement du titre était quasiment terminé avant qu'il soit décidé en 2012 qu'il ne verrait pas le jour. Depuis cette annonce, des vidéos de gameplay et des informations sur le titre sont régulièrement découvertes dans les méandres d'Internet et partagées. 

Mais la dernière archive en date pourrait bien devenir dans les mois qui viennent une version jouable de ce qu'aurait dû être Star Wars Battlefront 3. L'équipe de Free Radical Archive a récemment mis en ligne un build (c'est à une version non achevée) du titre sur YouTube.

Le dernier build connu de Star Wars Battlefront 3 mis en ligne

Cette nouvelle vidéo, d'une durée de 6min27, montre ce à quoi aurait ressemblé la version Wii de Star Wars Battlefront 3. Si les graphismes paraissent datés au regard des standards d'aujourd'hui, le gameplay est l'élément central de cette nouvelle découverte. Il est possible d'y voir plusieurs phases de jeu en vaisseau, des combats à pied et des sessions d'exploration.

Tous ces éléments donnent une vision globale du titre. Mais cette vidéo de développement, vraisemblablement la dernière partagée avant l'arrêt du projet, servira également de base à un programme de grande ampleur.

Miniature vidéo

En effet, l'équipe de Free Radical Archive souhaite utiliser cette version de Star Wars Battlefront 3 comme base en vue de créer un titre jouable. Cependant, cette mission pourra se révéler complexe car plusieurs des zones visibles présentent des problèmes qui n'ont pas été corrigés avant l'annulation. Les moddeurs devront donc travailler en priorité sur ces détails, puis ajouter des éléments pour proposer leur interprétation de Star Wars Battlefront 3. Si vous espériez jouer un jour à ce titre de la saga Battlefront, ne perdez pas espoir. Votre rêve pourrait peut-être devenir réalité.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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