Star Wars Battlefront 3 : Découvrez à quoi ressemblait le jeu avant son annulation

Grâce au travail d'une équipe de moddeurs, les joueurs qui attendaient Star Wars Battlefront 3 peuvent avoir un aperçu du gameplay du titre et peut-être pouvoir y jouer dans le futur.

Le dernier build connu de Star Wars Battlefront 3 mis en ligne

Prévu à l'origine sur PlayStation 3, Xbox 360 et Wii, Star Wars Battlefront 3 n'a jamais vu le jour à cause d'une annulation précipitée. Pourtant, le développement du titre était quasiment terminé avant qu'il soit décidé en 2012 qu'il ne verrait pas le jour. Depuis cette annonce,dans les méandres d'Internet et partagées.Mais la dernière archive en date pourrait bien devenir dans les mois qui viennent une version jouable de ce qu'aurait dû être Star Wars Battlefront 3. L'équipe de Free Radical Archive a récemment mis en ligneCette nouvelle vidéo, d'une durée de 6min27, montre ce à quoi aurait ressemblé. Si les graphismes paraissent datés au regard des standards d'aujourd'hui, le gameplay est l'élément central de cette nouvelle découverte. Il est possible d'y voirTous ces éléments donnent une vision globale du titre. Mais cette vidéo de développement, vraisemblablement la dernière partagée avant l'arrêt du projet, servira également de base à un programme de grande ampleur.En effet, l'équipe de Free Radical Archive souhaite. Cependant, cette mission pourra se révéler complexe car plusieurs des zones visibles présentent des problèmes qui n'ont pas été corrigés avant l'annulation. Les moddeurs devront donc travailler en priorité sur ces détails, puis ajouter des éléments pour proposer leur interprétation de Star Wars Battlefront 3. Si vous espériez jouer un jour à ce titre de la saga Battlefront, ne perdez pas espoir. Votre rêve pourrait peut-être devenir réalité.