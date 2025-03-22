L'Union Européenne s'attaque aux pratiques abusives liées aux monnaies virtuelles en jeu



le 22 mars 2025 à 12h32 Publié par Florian Lelong le 22 mars 2025 à 12h32

La Commission Européenne et le réseau des autorités nationales chargées de la protection des consommateurs (CPC Network) viennent de publier de nouvelles directives encadrant l'achat des monnaies virtuelles dans les jeux vidéo.