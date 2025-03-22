L'Union Européenne s'attaque aux pratiques abusives liées aux monnaies virtuelles en jeu

La Commission Européenne et le réseau des autorités nationales chargées de la protection des consommateurs (CPC Network) viennent de publier de nouvelles directives encadrant l'achat des monnaies virtuelles dans les jeux vidéo.
Ces principes, dévoilés le 20 mars, font suite à une enquête menée sur le jeu Star Stable Online
, dont les pratiques commerciales ont été jugées particulièrement nocives pour les enfants.
Enquête ouverte contre le développeur de Star Stable Online
Star Stable Entertainment AB, l'éditeur du jeu Star Stable Online
, un jeu de simulation d'équitation, est directement visé par la Commission Européenne. Cette enquête fait suite à plusieurs pratiques commerciales jugées problématiques, notamment :
- Publicités ciblant directement les enfants, avec des techniques incitatives inadaptées,
- Manque d'informations transparentes concernant les coûts réels des achats intégrés,
- Pression sur les jeunes joueurs afin qu'ils achètent de la monnaie virtuelle,
- Absence de contrôle suffisant sur les influenceurs promouvant le jeu sans clairement indiquer la nature commerciale des contenus diffusés.
Star Stable Entertainment dispose désormais d'un délai d'un mois pour remédier à ces manquements. Cette situation a mis en lumière la nécessité d'une meilleure protection des consommateurs, en particulier des enfants, à l'échelle européenne.
Sept principes clés pour protéger les joueurs européens
Face à ce constat, le CPC Network, sous l'impulsion de la Commission Européenne, a publié un ensemble de sept principes destinés à encadrer strictement les pratiques liées aux monnaies virtuelles en jeu :
- Transparence des prix : les montants dépensés en argent réel doivent être clairement affichés à côté des monnaies virtuelles ou des contenus numériques,
- Interdiction des pratiques trompeuses : ne pas cacher les coûts réels des contenus numériques et des services proposés en jeu,
- Fin des achats imposés : les pratiques forçant indirectement les joueurs à acquérir de la monnaie virtuelle inutile ou non souhaitée doivent être évitées,
- Information pré-contractuelle claire : fournir systématiquement des informations complètes et précises avant tout achat,
- Respect du droit de rétractation : permettre aux consommateurs d'annuler leur achat en respectant la législation européenne,
- Contrats équitables et compréhensibles : les conditions d'utilisation doivent être rédigées dans un langage simple et accessible,
- Design de jeu responsable : concevoir des jeux respectant la vulnérabilité de certaines catégories de joueurs, notamment les enfants.
Vers une régulation renforcée du secteur du jeu vidéo en Europe
Ces nouvelles directives constituent une réponse forte aux pratiques commerciales jugées abusives, particulièrement lorsqu'elles concernent un public vulnérable. La Commission Européenne souligne que ces principes permettront « une expérience plus sûre et plus transparente pour les joueurs européens
».
Par ailleurs, les autorités continueront de surveiller activement les éditeurs de jeux vidéo opérant sur le territoire de l'Union, se réservant le droit de prendre de nouvelles mesures en cas de persistance des pratiques nuisibles.
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