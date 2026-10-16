Squad, l'un des meilleurs jeux de tir, annoncé sur PS5 et Xbox Series

Considéré comme le roi des shooters tactiques sur PC, Squad s'apprête à débarquer sur PS5 et Xbox Series. Une nouvelle qui ravit les fans du genre, mais ce portage s'annonce complexe. Une première phase de test alpha est imminente pour lever le voile sur cette adaptation très attendue.

Alors que nous vivons une renaissance discrète du shooter tactique, un genre largement délaissé par les studios AAA ces dernières années au profit des battle royale, entre autres, mais maintenu en vie par des équipes plus modestes, l'un des poids lourds du secteur s'apprête à lancer une offensive surprise sur un nouveau front. Le studio Offworld Industries et l'éditeur Secret Mode ont annoncé que Squad arrive enfin sur consoles, plus de dix ans après son lancement en accès anticipé sur Steam, et six ans après sa 1.0.

La guerre tactique débarque sur consoles

Lancé en 2015 en accès anticipé et sans prétention, Squad oppose des armées modernes dans des batailles à grande échelle combinant infanterie et véhicules. Les joueurs doivent rejoindre une escouade, choisir parmi différentes classes et surtout, rester soudés pour espérer survivre et l'emporter.

La taille immense de la plupart des cartes transforme l'expérience en un mélange unique de guerre totale et de simulateur de marche, ce qui fait tout son charme, bien que cela ne plaise pas à tous les joueurs, puisqu'il n'y a pas forcément toujours de l'action.

Comment participer à l'alpha sur PS5 ?

Pour rassurer les joueurs curieux de savoir comment un jeu aussi complexe sera jouable sur PlayStation 5 et Xbox Series, Offworld Industries organise une phase d'aperçu alpha. Celle-ci est ouverte à tous les joueurs sur PlayStation 5 du 16 au 25 octobre. Cet aperçu mettra en scène un affrontement entre l'Armée Populaire de Libération chinoise et les Forces Armées Ukrainiennes dans un groupe de villages en Europe de l'Est.











Les joueurs console bénéficieront d'un nouveau menu radial pour communiquer sans micro, même si cela n'empêchera probablement pas les chefs d'escouade les plus stricts de vérifier la présence d'un micro en début de partie. Cette addition pourrait néanmoins réduire les craintes de voir des joueurs agir en solo.

Selon le studio, les versions PC et console de Squad bénéficieront d'un cross-play complet. Les joueurs auront cependant la possibilité de restreindre la recherche de serveurs à leur plateforme de prédilection. Il n'est pas encore clair si cette option permettra un cross-play exclusivement entre consoles.

La sortie finale de Squad sur console n'est pas encore datée, mais elle se fera en 2027.