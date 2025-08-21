Splinter Cell : Le nouveau projet de la franchise dévoilé dans un nouveau trailer

Ubisoft a récemment donné quelques nouvelles rassurantes sur le futur projet de la licence Splinter Cell en confirmant la diffusion d'un nouveau trailer. Mais attendez-vous à une petite surprise.
Pour les fidèles de la franchise Splinter Cell, l'attente est longue depuis la sortie du dernier jeu de la saga principale, Splinter Cell: Blacklist
, en 2013. Si beaucoup pensaient qu'Ubisoft avait délaissé la licence au profit d'autres plus populaires, des indices évoquaient la sortie d'un éventuel remake avec une présentation lors de la gamescon 2025. L'éditeur et développeur a bien annoncé que l'univers de Tom Clancy serait bien mis à l'honneur pendant la convention, mais sous une forme animée.
Splinter Cell: Deathwatch, une série animée actuellement en cours de production
Dans une publication partagée sur X/Twitter, Ubisoft a annoncé qu'un nouveau trailer de Splinter Cell: Deathwatch allait être diffusé.
Le projet prend la forme d'une série animée racontant une aventure inédite de Sam Fisher,
le héros emblématique de la franchise. Diffusée sur Netflix, cette nouvelle série a été confiée à Derek Kolstad, connu notamment pour son travail en tant que scénariste sur la franchise John Wick.
La série rejoint ainsi le club des jeux vidéo ayant reçu une adaptation en série animée sur la plateforme aux côtés de Cyberpunk: Edgerunners, Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix ou encore Dragon Age: Absolution.
Une idée prometteuse pour attirer un nouveau public, mais un nouveau jeu Splinter Cell arrivera-t-il prochainement ?
Décliner Splinter Cell en série animée est un bon moyen de faire découvrir la franchise à un public plus large.
Mais cela offre également aux admirateurs de la saga une nouvelle histoire dérivée de leur univers fétiche.
Gagnant sur les deux tableaux, Splinter Cell: Deathwatch peut amener à la production d'un nouvel opus si le succès est au rendez-vous
. Cependant, le remake de Splinter Cell
est toujours aux abonnés absents. La patience est donc une nouvelle fois de mise...
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