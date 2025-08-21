Splinter Cell : Le nouveau projet de la franchise dévoilé dans un nouveau trailer



le 21 août 2025 à 18h04 Publié par Justine Manchuelle le 21 août 2025 à 18h04

Ubisoft a récemment donné quelques nouvelles rassurantes sur le futur projet de la licence Splinter Cell en confirmant la diffusion d'un nouveau trailer. Mais attendez-vous à une petite surprise.