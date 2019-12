Frictional Games (SOMA, Amnesia) tease son prochain jeu

Après plusieurs années de discrétion, le studio Frictional Games revient sur le devant de la scène et tease sa prochaine production.

Amnesia: The Dark Descent Édition Standard PC → 1,57 € au lieu de 20 €

Amnesia: A Machine for Pigs

Édition Standard PC → 1,44 € au lieu de 20 €

Soma Édition Standard PC → 6,03 € au lieu de 28 €



est un studio basé en Suède, et s'est fait un nom dans l'industrie vidéoludiquesortis respectivement en 2010 et 2013, mais aussi, disponible depuis 2015,particulièrement appréciés par les amateurs du genre. Toutefois, depuis 2015, le studio n'a pratiquement pas donné de nouvelles, si ce n'est en 2017,, l'un toujours basé sur l'horreur, tandis que l'autre serait plus axé sur la réflexion et la « compréhension de différents concepts ».Malheureusement, nous n'avons pas eu de nouvelles quant à l'avancement de ces deux projets, mais l'arrivée du site https://nextfrictionalgame.com/ pourrait sous-entendre que. Ce dernier semble teaser le futur du studio, et donc son prochain jeu, mais lorsque nous nous y rendons, seul un cercle accompagné de filaments est présent, ne donnant aucun indice.Plus de quatre ans après la sortie de SOMA,s, qui a, jusqu'à maintenant, toujours répondu à l'appel. De plus, Amnesia: The Dark Descent est, pour beaucoup, considéré comme l'un des meilleurs jeux d'horreur, dix ans après sa sortie.Si vous n'avez pas encore testé l'aventure, sachez que notre partenairevous propose les différents jeux du studio à des prix dérisoires :