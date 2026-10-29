Slime Rancher 2 : Une version Nintendo Switch 2 prévue, une fenêtre de sortie annoncée

Monomi Park a, récemment, annoncé l'arrivée prochaine de Slime Rancher 2 sur Nintendo Switch 2 et a même partagé une fenêtre de sortie.

D'ores et déjà disponible sur plusieurs plateformes de jeu, Slime Rancher 2 n'a pas fini de faire parler de lui et va très bientôt pouvoir être approché par de nouveaux joueurs. Comme annoncé par Monomi Park, Slime Rancher 2 débarque prochainement sur Nintendo Switch 2 et une fenêtre de sortie, plutôt proche, a déjà été communiquée.

Le portage Nintendo Switch 2 de Slime Rancher 2 disponible en 2027

C'est lors de la présentation Indie World de Nintendo, qui a eu lieu en début d'après-midi le 28 octobre dernier, que les développeurs de chez Monomi Park ont annoncé la nouvelle à la communauté : Slime Rancher 2 arrive au cours du mois de janvier 2027 sur la dernière-née de Nintendo, la Switch 2. Pour le moment, aucune date de sortie précise n'a été donnée, mais cela sera très certainement révélé dans les semaines à venir.

Un trailer pour la version Switch 2 de Slime Rancher 2

Évidemment, pour l'occasion, Monomi Park a partagé un nouveau trailer présentant la version Nintendo Switch 2 de Slime Rancher. Cette vidéo, dont la durée ne dépasse pas une minute, offre ainsi un aperçu de cette aventure vidéoludique, qui nous invite à incarner Beatrix LeBeau. Cette dernière a pour objectif de rejoindre l'île Arc-en-Ciel, soit « une terre qui regorge d'ancienne technologie, de ressources naturelles encore inconnues et d'une avalanche de nouveaux slimes frétillants à découvrir ». Durant ce périple, les joueurs et les joueuses peuvent bâtir une serre, qui servira à élever des créatures, mais aussi collecter des ressources et fabriquer différents gadgets.

Reste à savoir quand nous pourrons précisément mettre la main sur le portage Switch 2 de Slime Rancher 2. Le titre de Monomi Park est, pour rappel, d'ores et déjà disponible sur plusieurs plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.