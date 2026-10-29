Slime Rancher 2 : Une version Nintendo Switch 2 prévue, une fenêtre de sortie annoncée

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 29 octobre 2026 à 11h37
Monomi Park a, récemment, annoncé l'arrivée prochaine de Slime Rancher 2 sur Nintendo Switch 2 et a même partagé une fenêtre de sortie.
Ajouter aux sources préférées
Slime Rancher 2 : Une version Nintendo Switch 2 prévue, une fenêtre de sortie annoncée

D'ores et déjà disponible sur plusieurs plateformes de jeu, Slime Rancher 2 n'a pas fini de faire parler de lui et va très bientôt pouvoir être approché par de nouveaux joueurs. Comme annoncé par Monomi Park, Slime Rancher 2 débarque prochainement sur Nintendo Switch 2 et une fenêtre de sortie, plutôt proche, a déjà été communiquée.

Le portage Nintendo Switch 2 de Slime Rancher 2 disponible en 2027

slime-rancher-2-slimes

C'est lors de la présentation Indie World de Nintendo, qui a eu lieu en début d'après-midi le 28 octobre dernier, que les développeurs de chez Monomi Park ont annoncé la nouvelle à la communauté : Slime Rancher 2 arrive au cours du mois de janvier 2027 sur la dernière-née de Nintendo, la Switch 2. Pour le moment, aucune date de sortie précise n'a été donnée, mais cela sera très certainement révélé dans les semaines à venir.

À lire également

Witchbrook dévoile (enfin) sa date de sortie avec un nouveau trailer
Witchbrook28 octobre 2026

Witchbrook dévoile (enfin) sa date de sortie avec un nouveau trailer

Chucklefish a, récemment, révélé la date de sortie de son jeu de simulation de vie multijoueur, qui est plutôt attendu par la communauté, à savoir Witchbrook.

Un trailer pour la version Switch 2 de Slime Rancher 2

slime-rancher-2-creatures

Évidemment, pour l'occasion, Monomi Park a partagé un nouveau trailer présentant la version Nintendo Switch 2 de Slime Rancher. Cette vidéo, dont la durée ne dépasse pas une minute, offre ainsi un aperçu de cette aventure vidéoludique, qui nous invite à incarner Beatrix LeBeau. Cette dernière a pour objectif de rejoindre l'île Arc-en-Ciel, soit « une terre qui regorge d'ancienne technologie, de ressources naturelles encore inconnues et d'une avalanche de nouveaux slimes frétillants à découvrir ». Durant ce périple, les joueurs et les joueuses peuvent bâtir une serre, qui servira à élever des créatures, mais aussi collecter des ressources et fabriquer différents gadgets.

Miniature vidéo

Reste à savoir quand nous pourrons précisément mettre la main sur le portage Switch 2 de Slime Rancher 2. Le titre de Monomi Park est, pour rappel, d'ores et déjà disponible sur plusieurs plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.

Vous avez aimé cet article ? Ajoutez GAMEWAVE à vos sources préférées sur Google pour ne rien rater de l'actu.
Ajouter aux sources préférées
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

PS Plus mars 2026 : Les jeux offerts révélés, la sélection devrait plaire
Slime Rancher 2 25 février 2026

PS Plus mars 2026 : Les jeux offerts révélés, la sélection devrait plaire

Les jeux offerts à tous les abonnés PS Plus pour le mois de mars 2026 ont été dévoilés.
Slime Rancher 2 va bientôt s'offrir sa version 1.0, des éditions physiques également prévues
Slime Rancher 2 31 juillet 2025

Slime Rancher 2 va bientôt s'offrir sa version 1.0, des éditions physiques également prévues

Après plusieurs années en accès anticipé, Slime Rancher 2 s'apprête désormais à sortir en version 1.0.
Slime Rancher 2 : Carte (map) interactive
Slime Rancher 2 31 mai 2024

Slime Rancher 2 : Carte (map) interactive

L'utilisation d'une carte interactive pour Slime Rancher 2 peut être un gain de temps non négligeable pour progresser, c'est pourquoi nous vous indiquons laquelle choisir.
Slime Rancher 2 sur PS5 : Une sortie est-elle prévue sur la console ?
Slime Rancher 2 26 avril 2024

Slime Rancher 2 sur PS5 : Une sortie est-elle prévue sur la console ?

Avec la sortie de Slime Rancher 2, de nombreux joueurs se demandent si le titre arrivera, un jour, sur la PlayStation 5.
Slime Rancher 2 s'invite sur PS5
Slime Rancher 2 26 avril 2024

Slime Rancher 2 s'invite sur PS5

Excellente nouvelle pour les joueurs évoluant sur PlayStation 5, puisque Slime Rancher 2 va sortir sur la plateforme de Sony dans peu de temps.
Slime Rancher 2 accueille la mise à jour 0.4.0, riche en nouveautés
Slime Rancher 2 12 février 2024

Slime Rancher 2 accueille la mise à jour 0.4.0, riche en nouveautés

En 2024, les joueurs de Slime Rancher 2 devraient profiter d'au moins trois mises à jour majeures, et la première est maintenant disponible. Les gadgets et la construction sont au centre de celle-ci.

commentaire (0)