Slime Rancher 2 : Comment faire des cultures de fruits/légumes et un poulailler ?

Comment faire des cultures de fruits et légumes ?

Comment faire un poulailler ?

Dans, vous allez devoir élever des slimes pour évoluer dans l'histoire et dans le monde. Cependant, pour nourrir vos slimes, mais aussi gagner bien plus de Néobucks , vous allez avoir besoin d'avoir une belle réserve de nourriture. Pas de panique, vous allez pouvoir créer des, pour les slimes végétariens, mais aussi fabriquer, pour les slimes omnivores ou carnivores.Nous vous expliquons doncPour récolter des fruits ou des légumes, quels qu'ils soient, vous allez devoir vous rendre vers l'une de vos serres. Seulement, au lieu de créer un enclos pour un slime, vous allez devoir naviguer dans le menu et fabriquer un « Jardin » moyennant 250 Néobucks. Une fois que vous l'aurez fabriqué, vous n'avez plus qu'à vous munir de la ressource que vous souhaitez cultiver et la livrer dans le récepteur se trouvant dans un coin de la serre.Ensuite, les fruits ou légumes commenceront à pousser et vous pourrez lancer une belle culture, vous permettant de nourrir vos slimes.Si vous souhaitez passer à une autre culture, sans créer de nouvelles serres, vous allez devoir la supprimer, via le menu, moyennant cette fois 50 Néobucks.Si vous souhaitez élever des poules, pour vos slimes adeptes de viandes, vous n'avez qu'à suivre les mêmes démarches, mais au lieu de créer un jardin, vous devrez choisir « Poulailler » tout simplement. Ensuite, vous pourrez faire votre petit élevage de poulets et ne jamais tomber à court.Nous ne pouvons que vous conseiller de vous pencher sur(au moins l'un des deux) pour gagner du temps et ainsi pouvoir accomplir plus de tâches dans votre journée, et donc progresser plus rapidement dans