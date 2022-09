Slime Rancher 2 : Les Néobucks, comment en obtenir rapidement ?

Comment gagner des Néobucks facilement dans Slime Rancher 2 ?

Faites des enclos avec plusieurs slimes, et donnez-leur à manger régulièrement. Chaque slime a sa nourriture préférée. Donnez-lui son aliment favori pour augmenter sa production de Plortes.

Vous pouvez ensuite vous rendre à côté de votre maison, devant l'écran géant et le Marché du Plorte, pour vendre vos Plortes. Pensez à vérifier les prix, qui changent tous les jours, en fonction de vos précédentes ventes. Si un prix est trop bas, n'hésitez pas à attendre le lendemain, pour en tirer un meilleur prix.

N'hésitez pas à faire des excursions dans la nature pour récupérer les Plortes des slimes sauvages. Vous pourrez gagner très facilement quelques centaines de Plortes de cette manière, idéal pour bien débuter.

