Slime Rancher 2 : Comment augmenter son inventaire ?

Durant les premières dizaines de minutes de jeu de Slime Rancher 2, vous allez probablement enchaîner les allers et retours entre le monde, vos élevages et d'autres points d'interactions, étant donné que l'espace de stockage dont vous disposez n'est pas incroyable. Toutefois, vous pouvez l'améliorer, de différentes façons, et nous allons vous expliquer comment.. Au début du jeu, vous êtes limité à 20 unités, mais vous allez assez vite pouvoir monter à 30 unités par emplacement. Pour cela, il va falloir vous rendre dans le laboratoire au sous-sol et vous rendre auprès du Forgeur. Ici, vous allez pouvoir cliquer surqui vous permettra d'augmenter votre espace de stockage.Il faudra toutefois avoir 450 Néobucks et 10 Plortes tigrés, ce qui n'est pas très compliqué.. Mais cela est un peu plus coûteux, étant donné que vous devrez débourser 1 500 Néobucks, 10 Plortes rocheux et 10 Sables soyeux. Vous allez devoir explorer l'Île Arc-en-ciel pour pouvoir trouver ces ressources et profiter d'un cinquième emplacement. Comme vous pouvez le voir sur l'image, vous pouvez acheter cette amélioration via le Forgeur en cliquant surCe ne sont pas les seules améliorations possibles, bien entendu, mais celles-ci vous permettront de transporter plus d'items lors de vos voyages, et donc de gagner du temps en limitant les allers et retours. Pour gagner encore plus de temps, n'hésitez pas à faire diverses cultures et poulaillers , dans le but d'avoir toujours de la nourriture à proximité pour vos slimes.reste, pour rappel, disponible sur PC et Xbox Series, tout en faisant partie du catalogue du Xbox Game Pass.