PS Plus avril 2022 : Les jeux offerts révélés

Jeux PS+ avril 2022

Hood : Outlaws & Legends

Slay the Spire

Bob l'Eponge : Bataille pour Bikini Bottom Réhydraté

Le dernier mercredi de chaque mois, PlayStation fait une annonce officielle quant à la prochaine sélection de jeux PS Plus offerts. Ainsi, ce mercredi 30 mars, la société adévoilé. Sans plus tarder, voici ce qui vous attend.Disposant d'une dimension PvP et PvE,invite les joueurs et les joueuses à sélectionner un personnage, parmi plusieurs classes, afin de voler ou défendre un coffre-fort dans une zone donnée. Assez proche d'un Assassin's Creed ou bien d'un Payday, tout en ayant une certaine aura For Honor, le titre de Sumo Digital avait su conquérir le cœur de certains, mais n'avait malheureusement pas fait, totalement, l'unanimité. L'expérience reste tout de même assez sympa en soi, surtout si vous jouez avec des amis.Hood : Outlaws & Legends sera ainsi disponible gratuitement, selon sa version PS4 et PS5, dans le cadre des jeux PS Plus du mois d'avril.Sorti en version finale 2019,avait su plaire aux amateurs et amatrices deet. Durant l'aventure, façonnée par MegaCrit, nous sommes amenés à traverser différents niveaux de la Flèche et à combattre différents ennemis (créatures basiques, monstres élites et boss), à l'aide de cartes d'attaque, de défense, etc. Le tout étant généré de façon procédurale, comme le veut tout bon roguelike.Slay the Spire sera ainsi disponible gratuitement, selon sa version PS4, dans le cadre des jeux PS Plus du mois d'avril.Basé sur la série animée SpongeBob SquarePants de Nickelodeon,se veut être un. Il s'est rendu disponible durant l'année 2020 sur la plupart des plateformes de jeu. Il s'agit, plus précisément, d'un remake du titre éponyme paru en 2003. Les plus nostalgiques et fans de l'éponge carrée seront ainsi, très probablement, ravis de mettre les mains sur le titre, grâce au PS Plus.Bob l'Eponge : Bataille pour Bikini Bottom Réhydraté sera ainsi disponible gratuitement, selon sa version PS4, dans le cadre des jeux PS Plus du mois d'avril.