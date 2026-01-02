Slay the Spire explose soudainement tous les records sur Steam sept ans après



le 02 janvier 2026 à 17h40 Publié par Corentin Rimbert le 02 janvier 2026 à 17h40

C'est un véritable miracle de Noël pour le genre du deckbuilding. Près de sept ans après sa sortie initiale, Slay the Spire vient de pulvériser son propre record de fréquentation sur Steam. Une résurgence spectaculaire portée par des soldes agressives et l'attente fiévreuse de sa suite.