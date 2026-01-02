Slay the Spire explose soudainement tous les records sur Steam sept ans après

C'est un véritable miracle de Noël pour le genre du deckbuilding. Près de sept ans après sa sortie initiale, Slay the Spire vient de pulvériser son propre record de fréquentation sur Steam. Une résurgence spectaculaire portée par des soldes agressives et l'attente fiévreuse de sa suite.
C'est un phénomène rarissime dans l'industrie du jeu vidéo, en particulier pour une expérience exclusivement solo. Alors que la plupart des titres voient leur base de joueurs s'éroder inexorablement avec le temps, Slay the Spire a décidé de défier les lois du marché
. Le jeu de cartes roguelike, qui a défini tout un genre, ne se contente pas de survivre : il prospère comme jamais auparavant
.
Selon les données rapportées par SteamDB
, le titre a connu un regain d'activité sans précédent durant cette période de fêtes. Si le jeu avait marqué les esprits lors de sa sortie, il attire aujourd'hui une foule encore plus dense
, prouvant que sa boucle de gameplay reste l'une des plus addictives du marché.
Un record pulvérisé sept ans plus tard
Les chiffres sont sans appel et particulièrement impressionnants. Jusqu'à présent, le pic historique de fréquentation du jeu remontait à son lancement en accès anticipé en 2018, avec un peu plus de 33 000 joueurs simultanés. Une performance déjà honorable pour un jeu indépendant.
Pourtant, durant ces vacances d'hiver, Slay the Spire a littéralement explosé ce plafond de verre
. Quelques jours après Noël, le compteur s'est affolé pour dépasser la barre des 57 000 joueurs connectés en même temps
. Même après la retombée de ce pic, la fréquentation s'est stabilisée autour de 50 000 utilisateurs, soit un niveau toujours supérieur à son ancien record absolu. Une performance qui témoigne d'une vitalité exceptionnelle pour un jeu qui s'approche de son septième anniversaire, le 23 janvier.
Les raisons d'un succès foudroyant
Comment expliquer un tel engouement soudain ? La cause la plus évidente réside dans la stratégie commerciale agressive mise en place durant les soldes d'hiver de Steam. Le titre a atteint son prix historiquement le plus bas, s'affichant à 2,29 euros
. À ce tarif, l'achat devient presque impulsif pour les curieux qui n'avaient pas encore sauté le pas, tandis qu'une partie en profite également pour l'acheter avant d'y jouer plus tard.
Mais le prix n'est pas le seul facteur. L'ombre de Slay the Spire 2 plane sur ce regain d'intérêt
. Parmi les jeux les plus attendus sur Steam, la suite motive visiblement les vétérans à se remettre en selle et les nouveaux venus à découvrir l'original avant la sortie du second opus. De plus, l'adaptation récente en jeu de société, très bien notée par la communauté, a potentiellement attiré un public de puristes du plateau vers la version numérique.
Un chef-d'œuvre intemporel
Au-delà des effets d'aubaine, ce record confirme surtout la qualité intrinsèque du titre. Slay the Spire n'est pas seulement un bon jeu, c'est une référence absolue qui résiste à l'épreuve du temps
.
Et en attendant l'arrivée de Slay the Spire 2, les joueurs semblent bien décidés à gravir la flèche encore quelques milliers de fois, confirmant que les grands jeux ne meurent jamais vraiment. Si, par malheur, vous n'avez pas pu le récupérer à ce prix dérisoire, notre partenaire Instant Gaming vous le propose pour la somme de 18,89 € au lieu de 23 €, soit 18 % de réduction.
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