Skydome : Ce qui nous attend au cœur de ce Tower Defense x MOBA annoncé par gamigo

Le PVP à l'honneur

Une base de Tower Defense

Le MOBA dans tout ça ?



Les héros

La jungle

Les pouvoirs

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Annoncé comme une association équilibrée entrenous présente un peu plus de son contenu. Nous avons également eu l'occasion de discuter et d'échanger avec l'équipe en charge du développement de ce titre, laquelle nous a fourni de nombreuses informations.Si la session hands-off ne nous a permis d'observer qu'une seule et unique carte, le fameux château, elle a toutefois enrichi nos connaissances sur. Pour le moment, il n'était pas question d'un mode histoire, mais bel et bien d'unmettant en conflit huit héros, répartis équitablement dans deux équipes. Ces héros,et dont les rôles sont définis selon un schéma bien connu –, se retrouvent propulsés sur une carte de jeu à la verticale.Chaque équipe dispose d'un côté spécifique du tableau de jeu et aucun héros, pour le moment, n'a la capacité de passer sur la partie adverse. Mais alors, me direz-vous, comment sommes-nous censés détruire l'équipe adverse et quels sont les véritables objectifs ? La réponse découle pourtant du style de jeu qu'est. Annoncé comme un, il faudra, à l'aide des héros sélectionnés, protéger votre base, en venant à bout d'un certain nombre de vagues, composées de différentes créatures et/ou boss selon les circonstances.Vous l'aurez compris, le but du jeu est de tenir le plus longtemps possible face aux diverses vagues d'ennemis s'abattant sur vos défenses. Certaines d'entre elles seront munies d'un chefet, par conséquent, certainement, tandis que la dernière accueillera le boss final qui, une fois terrassé,. Les plus perspicaces l'auront deviné, mais il existera, dans Skydome, deux façons de rempoter une victoire dûment méritée : tuer le boss de fin, ou espérer que les défenses de l'équipe ennemie n'arrivent pas à arrêter ce dernier. Pour information, au maximum, une partie depourra durer jusqu'à vingt minutes.disposeront d'éléments défensifs qu'il faudra utiliser intelligemment sur le terrain de jeu afin de créer un chemin que, mais seront également équipés de tourelles, ayant chacune leur spécificité, afin d'affaiblir et d'anéantirSi la base du jeu se situe dans l'aspect, il ne faut pas oublier le côtédu titre, lequel permet de proposer un gameplay novateur bien que risqué. Parmi les quelques éléments bien connus des MOBA, nous retrouvons les héros ainsi qu'une jungle qu'il faudra parcourir dans le but de, plus ou moins, importants et impactants, ainsi que de l'expérience.Comme pour la majorité des, les champions dedisposent de caractéristiques et compétences qui sont propres à leur affiliation de combat. Ainsi, pour l'exemple, un tank aura forcément un meilleur profil pour faire face aux, tandis que le support pourra s'occuper de l'enchanter à l'aide de buffs utilitaires. Il faudra donc trouver un compromis permettant d'avoir la meilleure défense possible, tout en étant capable de repousser correctement les vagues d'ennemis.L'ensemble des personnages jouables disposent également d'un panel varié de skins,. Pour le moment, aucune information sur les méthodes d'obtentions n'a été communiqué. Cependant, le jeu étant, il faudra certainement s'attendre à passer à la caisse.On entre dans le vif du sujet avec un aspect typique des, la jungle. Dans, terrasser les monstres qui l'habitent permet d'obtenir un ensemble de pouvoirs qu'il sera possible d'utiliser sur le plateau adverse. Oui, même si, il sera possible de lancer des sorts afin de réduire les défenses de vos adversaires, les blesser ou simplement améliorer les monstres qu'ils auront à combattre.Les monstres de la jungle donnent accès à des sorts différents de ceux proposés par les héros. Cependant, ces derniers seront, pour la majeure partie, à, qu'il s'agisse de leurs défenses, leurs équipements de défenses, voire les héros.Pour finir, il faut avouer que l'ambiance du jeu ainsi que les différents éléments développés sont. Le titre dispose deainsi que d'une, malgré des aspects déjà très populaires. Pour celles et ceux qui souhaitent accéder au jeu, sachez qu'il n'est, pour le moment, disponible qu'en bêta fermée, avant de s'élargir à bien plus de monde d'ici quelques semaines. Prévu pour cet automne,est un jeu à suivre avec une grande attention, qui plus est pour les amateurs de compétitions, puisqu'unepar l'équipe de développement.