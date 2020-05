Vous pouvez, dès maintenant, vous inscrire pour tenter de participer à la bêta fermée de Second Extinction, un jeu de tir coopératif.

Comment participer à la bêta de Second Extinction ?

Un ami inscrit avec votre lien : accès à la bêta

Trois amis : une plaque unique

Cinq amis : un skin d'arme unique

Sept amis : une emote unique

a été annoncé le 7 mai dernier, à l'occasion d'un Inside Xbox exclusivement dédié à la Xbox Series X. Ce dernier est un jeu de tir coopératif, se déroulant dans un futur lointain, sur une Terre grandement glacée et sur laquelle des dinosaures font partie de l'une des plus grandes menaces. En équipe de trois joueurs, vous devrez alors les affronter en tenter de composer le meilleur trio, puisque chaque personnage disponible possédera des compétences et capacités qui lui sont propres, à l'instar des nombreux jeux de tir coopératif.Si aucune date de sortie n'a été indiquée pour le moment, nous savons tout de même que, et les inscriptions sont, d'ores et déjà, ouvertes.Là encore, nous ne savons pas encore quand celle-ci débutera, si ce n'est la vague fenêtre « été 2020 ». Si vous souhaitez y prendre part, sachez que vous n'avez qu'à vous rendre sur le site officiel, à cette adresse , et vous inscrire au programme War Support avec votre adresse mail. Pour encourager les joueurs à partager l'information et inviter leurs amis, sachez que plus le joueur partage le lien donné suite à l'inscription, plus il recevra de bonus :Vous recevrez davantage d'informations, si vous vous êtes inscrit, lorsque la bêta sera sur le point de commencer. En attendant, vous pouvez toujours (re)visionner le trailer d'annonce, promettant des combats épiques contre des dinosaures.arrivera plus tard en 2020, sur PC, Xbox One et Xbox Series X.