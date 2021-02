Scars of Honor, l'ambitieux projet MMORPG indépendant

Les origines du jeu

Informations sur Scar of Honor

Races : Humains, Hauts Elfs, Nain, Bearan, Orc, Démon Infernal, Minotaure.

Classes : Guerrier, Paladin, Mage, Prêtre, Archer, Druide, Sorcière, Pirate, Assassin et Nécromancien.

Date de sortie et point actuel

Pour l'équipe de, il manquait toujours un "quelque chose" aux jeux qu'ils appréciaient. C'est ce sentiment qui a poussé l'équipe à se. La volonté initiale était de réaliser un jeu où il ne manque pas de contenu sans pour autant le surcharger. C'est un équilibre qui se veut assez difficile à trouver tant les possibilités sont diverses et variées.Tout a ainsi commencé sur Facebook avec un certain nombreainsi que l'énoncé du projet. Ce dernier faisant parler de lui et réunissant de plus en plus de fans, l'équipe se développe et, depuis l'an dernier, le jeu dispose d'un, une bonne partie des modèles de personnages ainsi qu'uneaccompagnée d'un cœur de jeu entièrement optimisé.Il s'agit d'unoù le joueur évolue au cœur du monde d'Aragon, dans lequel deux clans s'opposent pour le contrôle du territoire. Ces derniers, dénommés respectivementet laseront composés de joueurs issus dedisposant également d'un choix entre pas moins de dix classes.Le choix de race et classe constitue l'élément principal du début de l'aventure. Progression somme toute assez classique puisque, une fois tous vos choix terminés, il ne reste plus qu'à entrer dans le monde d'Aragon.Pour le moment, nous n'avons pas beaucoup d'informations quant aux nombreuses activités qui seront proposées dans le jeu. Les développeurs semblent se concentrer sur l'optimisation ainsi que le lore de, avant de s'intéresser aux mécaniques. C'est d'ailleurs perceptible avec leurs objectifs de pré-alpha que vous retrouverez ci-dessous.Il sera possible pour le joueur d'arpenter l'entièreté de la carte, et ce, quel que soit son niveau. Point intéressant en prime,afin de permettre unede ces dernières, quelle que soit. De plus, les développeurs ont à cœur de créer un jeu réellement multijoueur et qui ne comptera pas forcément sur une présence forte en équipement ou compétences. Certaines quêtes ne seront réalisables qu'en ayant le nombre requis de joueurs.Pour finir, viennent s'ajouter des chasses au trésor, une météo muable ainsi que des. En bref, une ribambelle de possibilités annoncées et que nous attendons avec impatience.Comme dit plus haut,est un MMORPG en cours de développement. Bien loin d'une sortie finale, même si son contenu pré-alpha est assez développé, l'équipe a pour objectif d'obtenirPour le moment, l'annonce la plus récente concerne l'arrivée des nouveaux modèles homme et femme pouravec trois différents styles de personnalisations que sont Africain/Tribal, Blanc/Nordique, et Asiatique.Pour celles et ceux qui souhaitent en savoir plus, suivre l'avancée du jeu ou simplement par curiosité, toutes les informations sont disponibles sur le site officiel ou leurs réseaux sociaux. Il est également à noter que toutes les personnes disposant d'un compte ont une chance d'obtenir un accès à la session de test pré-alpha.