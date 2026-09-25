SAW: Genesis est repoussé à 2027

Le jeu d'horreur asymétrique SAW: Genesis ne sortira pas cette année. Les développeurs ont annoncé un report de l'accès anticipé au premier trimestre 2027. Une décision difficile pour honorer la célèbre franchise, mais qui tombe paradoxalement bien face au calendrier vidéoludique chargé à venir.

Les amateurs de frissons et de pièges machiavéliques vont devoir s'armer d'une patience à toute épreuve. Initialement prévu pour la fin de cette année en accès anticipé, le jeu multijoueur asymétrique SAW: Genesis voit sa sortie repoussée de plusieurs mois. Les équipes de développement ont en effet pris la parole sur les réseaux sociaux pour annoncer que le titre ne verrait pas le jour avant le premier trimestre de l'année 2027. Ce délai vise à répondre aux attentes immenses de la communauté et à garantir une expérience technique irréprochable.

Un concept asymétrique ambitieux à maîtriser

SAW: Genesis propose une approche asymétrique en trois contre un, un format très prisé dans le domaine de l'horreur vidéoludique. Un joueur incarne le Juge, tandis que les trois autres endossent le rôle des accusés. Ces derniers doivent explorer leur environnement, résoudre des énigmes mortelles, collecter des clés et survivre aux défis emblématiques de la franchise avant la fin du temps imparti.

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Les développeurs ont pris conscience que pour rendre justice à ce concept et à l'aura de la licence, un polissage approfondi était indispensable. Les sessions de test organisées ces derniers mois ont mis en lumière la nécessité d'améliorer significativement les performances globales et l'équilibrage des parties.

Le poids de l'héritage d'une saga culte

Consciente de l'attachement des fans à cet univers sanglant, l'équipe de développement a tenu à jouer la carte de la transparence. Dans un long communiqué, le studio a expliqué les raisons de ce report drastique, soulignant son désir de créer une œuvre qui s'inscrira durablement dans la légende de la franchise.

Notre ambition depuis le début du développement était de livrer un jeu vidéo Saw digne de son héritage, et pour les fans qui suivent cette franchise depuis des décennies. En fait, notre ambition est que SAW: Genesis fasse partie de cet héritage. C'est pourquoi nous prenons la qualité de ce jeu très au sérieux, et pourquoi nous voulons lui accorder le temps dont il a besoin. Aujourd'hui, nous avons pris la décision de repousser la sortie de l'accès anticipé au premier trimestre 2027.

Le studio précise avoir reçu de nombreux retours enthousiastes lors des phases de test, mais également des notes spécifiques pointant du doigt des éléments à corriger. Ce délai supplémentaire leur permettra de retravailler ces aspects cruciaux sans subir la pression d'une sortie précipitée.

Un mal pour un bien face au calendrier de l'industrie

Si ce report peut attrister les joueurs qui espéraient découvrir le titre dans les prochaines semaines, il convient de relativiser cette déception. L'industrie du jeu vidéo s'apprête en effet à connaître un véritable séisme avec la sortie de GTA 6, fixée au 19 novembre. L'arrivée du mastodonte de Rockstar Games va inévitablement monopoliser l'attention médiatique et le temps libre des joueurs du monde entier, d'autant plus que ce mois de septembre a déjà été chargé, et que octobre le sera aussi. Au-delà de monopoliser le temps des utilisateurs, cela a également un coût. Le report est donc une bonne chose pour tout le monde.

Rendez-vous donc d'ici quelques semaines pour en savoir plus sur SAW: Genesis, et sa sortie, qui se fera entre janvier et mars 2027, sur PC.