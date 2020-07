Sable se dévoile dans un nouveau trailer et annonce une sortie sur Xbox Series X en 2021

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

était le moment pour en apprendre un peu plus sur les sortiesBien que Sable soit annoncé depuis près de deux ans, c'est tout de même une nouvelle intéressante qui s'intègre à cette présentation.Pour celles et ceux qui découvrent le titre, le joueur incarne le rôle deune jeune nomade. Cette dernière venant d'atteindre sa majorité se voit dans l'obligation de participer à un rite de passage. Pour cela, elle quitte sa colonie ainsi que sa famille dans le but de traverser le désert de son monde pour. Elle se retrouvera ainsi confrontée à des ruines antiques, des vestiges de vaisseaux ainsi qu'uneanimés d'histoires diverses et passionnantes. C'est donc un, mais aussi intérieur qui s'annonce à elle.Quelle que soit votre manière de procéder,devrait vous laisser libre cours d'avancer à votre rythme. Choisissez de vous déplacer à pied ou à véhicule, résolvez des énigmes ou oubliez-les, le monde s'adaptera à votre aventure et vos choix. De plus, la bande-son originale est composée par le musicien indépendant Japanese Breakfast pour une plus grande immersion.Vous l'aurez compris, il s'agit devoyage et il démarrera en. Pour l'occasion, de nouvelles images ont été partagées (voir en en-tête).