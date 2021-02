Roguebook : Découverte et avis sur la bêta

Les origines

Principe du jeu

Votre carte

Qui dit Roguelike

Les héros et améliorations

Les combats

Le Deck-building

En bref

C'est une révélation inattendue, proposée paret, qu'est l'arrivée prochaine de, un nouveau. Nous avons eu l'occasion de tester la bêta en avant-première, et ce, avant la démo exclusive qui sera déployée duà l'occasion duPour comprendre certaines mécaniques, mais également le fond de pensée du jeu, il est important d'en connaître les hauteurs.est développé par, connus également pour être les auteurs de Faeria, et co-designé par. Un nom qui ne manque pas de prestance puisque, pour les amateurs du genre, il s'agit de l'homme derrière, un jeu de cartes à collectionner mondialement connu et joué depuis plus d'une. Si vous n'êtes pas initiés au genre, nous vous invitons à prendre connaissance de notre article de présentation concernant Magic: The Gathering La base du jeu est simple, vous devez choisir parmi quatre héros disponibles dans le but de créer une équipe de deux et partir affronter les légendes du. Ce dernier est un livre maudit dont la simple existence met en péril l'ensemble des êtres vivants. Si les ténors du genre à l'instar de, proposent uneavec des cases visibles à débloquer en fonction du chemin choisi,laisse un choix plus vaste aux joueurs en le positionnant sur une carte dont il devra choisir les chemins à révéler.Comme dit plus haut, vos personnages évoluent au cœur du. Il est ainsi possible de déplacer son personnage sur les zones visibles du livre et choisir, ou non, d'effectuer les actions présentes sur les cases. Qu'il s'agisse de combattre, d'acheter de nouvelles cartes ou même se soigner,. La démo propose déjà un grand nombre d'interactions, et ce, pour une évolution au cœur desVous commencez l'aventure avec un certain nombre dequi vous permettront de dévoiler la carte au fur et à mesure. Toutefois, prenez garde, il est impossible de dévoiler l'ensemble de la carte. Bien que les monstres déchus laissent parfois tomber des potions permettant de continuer à dévoiler certaines parties, vous devezafin d'atteindre les zones permettant de récupérer les objets dontSi vous êtes adepte du genre, alors inutile de vous dire que la première run ne sera pas la dernière. Par ailleurs, chaque partie apporte son. La carte change après chaque mort, mais également les cartes, ennemis et autres consommables disponibles. Impossible donc de prévoir la prochaine run ce qui peut facilement faire naître de la frustration lorsque celle que vous avez commencée, avec laquelle la chance vous a souri sur leou les ennemis rencontrés, vient se terminer brutalement (et encore plus lorsque vous savez qu'il s'agit d'une erreur de votre part !).Chacun d'entre eux dispose d'attaques et de compétences qui leur sont propres. Ils ont également la possibilité d'évoluer et proposent ainsi desqui seront les bienvenues. À cela viennent s'ajouter lesdisséminés sur la carte, dans des coffres ou achetables ainsi que des cartes dites « alliées » qui s'intégreront au combat pour vous aider sous différentes formes (attaque/soutien...).Tous les personnages disposent de compétences qui leur sont propres. D'ailleurs, la couleur des cartes de votre deck indiquecar, contrairement à l'habitude, ici, deux combattants sont en lices. Ce nouveau système entraîne également des. Le héros en première ligne étant celui qui encaissera, la plupart du temps, le premier les dégâts, il faudra faire preuve d'unepour éviter de perdre trop facilement ces derniers.Combattre permet de récupérer des objets, mais également de l'argent sur les. De plus, chaque combat apporte son lot de surprises puisque, en plus de ne pas savoir à l'avance ce qui vous attend, le seul moyen de soigner vos héros est de trouver un cœur sur la carte ou. Contrairement aux autres titres du genre, vous êtes le seul décisionnaire du nombre de combats que vous effectuez.ainsi le moindre de vos mouvements et actions.Assez standard, il faudra récupérer des cartes tout au-fil du temps. Soit en les trouvant dans des coffres, en combattant des boss ou simplement en les achetant auprès dudisponible directement et sur toutes les cartes. Cependant, là où la plupart des jeux de deck-building obligent àpour obtenir des combos rapides et puissants,aura tendance à vouloir le contraire. Plus vous avez de cartes, plus vos combinaisons possibles seront. Il faut tout de même trouver un compromis entre les deux étant donné que l'ensemble des cartes disponibles n'ont pas les mêmes synergies.Pour finir, il est possible de trouver et acheter des gemmes qui permettront d'améliorer vos cartes au avec un système de craft. Chacune dispose d'un nombre limité de slots où il vous sera possible de sertir une ou plusieurs gemmes. Une nouvelle fois, il faudra faire attention aux combinaisons possibles et garder, parfois, une gemme qui pourrait vous desservir dans l'immédiat. Une fois serti,. Faites les bons choix !est une très belle révélation en ce début d'année pour les adeptes du genre. Avec un gameplay, la démo suffit à elle-même pour donner envie d'en connaître plus sur la suite et découvrir l'ensemble des personnages jouables. En prenanten référence,est tout aussi addictif qu'il donneArpentez leà travers une direction artistique très agréable et en suivant votre propre chemin. Prenez l'ascendant sur vos adversaires à l'aide de cartes tout aussique destructrices.La démo desera exclusivement disponible lors du Steam Game Festival, du 3 au 9 février.