Rogue : Genesia, le rogue-like français, a une date de sortie

Disponible depuis quelques semaines via sa démo,est un rogue-like développé par un français et soutenu par iolaCorp (éditeur), que nous connaissons notamment pour le projet Qanga . Ces quelques semaines de démo ont permis de recueillir les retours des joueurs et d'apporter quelques équilibrages, notamment au mode «», qui a bien évolué. Il s'agit pour rappel d'un mode qui vous demande de terminer sans mourir plusieurs niveaux, tout en construisant un build plus ou moins puissant avec comme objectif de sauver le monde.Pour cette sortie finale, un autre mode sera disponible,. Celui-ci ressemble davantage à Vampire Survivors et devrait plaire à celles et ceux qui ont été séduits par le hit du début d'année, avec toutefois certaines particularités. Contrairement au mode Rogs, les parties sont plus rapides et l'objectif est simplement de survivre le plus longtemps possible.Le titre restera en accès anticipé pendant environ un an et accueillera du contenu et des améliorations durant cette période, toujours en fonction du retour des joueurs. Attendez-vous à découvrir de nouvelles armes et passifs ces prochains mois, mais aussi du contenu plus conséquent. La communauté sera impliquée dans le processus de développement, c'est pourquoi les avis seront importants. En attendant la sortie de Rogue : Genesia , le 19 septembre, vous pouvez l'ajouter à votre liste de souhaits et télécharger la démo.