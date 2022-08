Rogue : Genesia : Découvrez le rogue-lite français avec sa démo

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

En début d'année, Vampire Survivors a su séduire de nombreux joueurs avec un gameplay simple, mais poussé, ce qui a permis à un grand nombre de personnes de découvrir le genre rogue-lite, qui est riche en pépites.Le premier mode, sur lequel le développeur a le plus avancé jusqu'à maintenant, se nomme « Rogs » et propose de venir à bout de plusieurs stages, tout en se construisant un build plus ou moins puissant avec comme objectif de sauver le monde. Vous aurez plusieurs chemins pour arriver à l'étape finale, rendant chaque choix important, puisque cela impactera directement la suite de votre partie. Chaque niveau relèvera la difficulté, mais vous pourrez également vous rendre la tâche plus facile en choisissant les bonnes armes et bonus passifs. L'expérience ne sera donc jamais deux fois la même.Un autre mode de jeu est également prévu,tout en essayant de construire le build le plus puissant pour y venir à bout. Notez cependant que ce mode n'est pour le moment pas disponible dans la démo.Si vous êtes un amateur du genre rogue-lite,, par le biais de sa démo, qui a pour objectif de récolter des avis en vue de sa sortie finale, programmée pour le début du mois de septembre. Vous pouvez également suivre l'évolution du jeu via son compte Twitter