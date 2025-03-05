Roblox : Tentez de gagner 1 million de dollars en participant à une épreuve unique

Entre le méga-marathon et l'épreuve esport, Roblox va lancer un événement hors du commun pour sa communauté, avec à la clé 1 million de dollars pour le vainqueur.
Si vous êtes familier avec l'univers de Roblox
, The Hunt est un nom qui doit vous être familier. Lancé en 2024, cet événement invitait la communauté à réaliser des quêtes pour pouvoir mettre la main sur un trésor futuriste. Cette année, The Hunt est de retour, mais dans une toute nouvelle version plus compétitive. En effet, l'édition 2025 de l'événement va mettre le talent et la détermination des joueurs à l'épreuve
. Mais seul le meilleur d'entre eux repartira avec un prix qui fait rêver à sa simple évocation.
10 places à prendre, une seule chance de remporter un million de dollars en jouant à Roblox
Dès le 13 mars prochain, les joueurs qui le souhaitent pourront se lancer à l'assaut de The Hunt: Mega Edition. L'événement prendra la forme d'une série d'épreuves qualificatives se déroulant dans 24 jeux de l'univers Roblox.
À l'heure actuelle, 4 jeux ont déjà été confirmés :
- Rivals - Nosiny Games
- SpongeBob Tower Defense - Wonder Works Studio
- Basketball Legends - InfinitySports
- IT GIRL - IT GIRL Magazine
Chaque victoire permettra de progresser dans le classement général. Cependant, il faudra impérativement faire partie des 10 meilleurs joueurs mondiaux pour participer à la phase 2
de The Hunt: Mega Edition.
Lors de cette phase finale, les 10 meilleurs joueurs de Roblox seront invités en Californie et se rendront au siège de la firme.
Là-bas, ils participeront à l'ultime épreuve, qui sera retransmise en direct. Le gagnant empochera alors le prix d'un million de dollars. Mais les autres participants pourront aussi obtenir des récompenses, notamment des "objets numériques ultra-rares".
D'ailleurs, The Hunt: Mega Edition n'est pas uniquement réservé aux joueurs professionnels. Tous les utilisateurs de Roblox âgés de 13 ans et plus peuvent tenter leur chance
et peut-être gagner le million de dollars mis en jeu. Alors, entraînez-vous dès maintenant et participez aux épreuves de The Hunt: Mega Edition entre le 13 et le 24 mars prochains.
commentaire (1)
J'aimerai bien avoir un kitsune blox fruit