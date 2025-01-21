Roblox sensibilise les plus jeunes, avec une expérience aux îles Canaries

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 21 janvier 2025 à 12h29
Dans le but de sensibiliser les joueurs de Roblox, qui sont particulièrement jeune, l'office du tourisme des Canaries lance Find the Seasouls.
Roblox sensibilise les plus jeunes, avec une expérience aux îles Canaries
Les îles Canaries deviennent la première destination européenne sur Roblox, offrant une aventure éducative pour sensibiliser les jeunes générations à la protection de l'environnement.

Une expérience immersive pour les générations Alpha et Z

En collaboration avec Roblox, plateforme regroupant plus de 80 millions d'utilisateurs quotidiens, dont une majeure partie reste relativement jeune, l'office du tourisme des Canaries lance Find the Seasouls. Ce jeu interactif invite les joueurs à explorer les huit îles Canaries tout en découvrant leurs paysages emblématiques, comme les volcans de Lanzarote ou les genévriers d'El Hierro. L'objectif ? Retrouver les 160 Seasouls, des créatures marines inspirées de la biodiversité locale, créées en partenariat avec l'océanographe Cristina Fernández Gil.

Sensibiliser en s'amusant

Find the Seasouls est conçu pour transmettre des valeurs de durabilité et de respect de l'environnement à travers une aventure ludique. En parcourant les îles, les joueurs apprennent l'importance de préserver les parcs naturels, les espaces protégés et la biodiversité unique des Canaries.

Pour s'assurer que cette initiative touche un public large, Roblox traduit automatiquement le jeu en 14 langues, dont le français, l'anglais, l'allemand et le portugais. Les limites de temps d'écran sont également intégrées pour garantir une expérience saine et adaptée aux plus jeunes.



Porté par l'agence créative Flecher.co et développé par Brandnewverse, Find the Seasouls est soutenu par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER). Ce projet ambitieux vise à engager les jeunes générations, tout en faisant des Canaries une référence en matière de tourisme durable en faisant rêver ces jeunes joueurs, qui auront peut-être envie d'y voyager dans quelques années.

Miniature vidéo

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