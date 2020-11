Roblox propose une chasse au trésor Ready Player Two

Jouez à Ready Player Two

Ce 24 novembre,, suite du livre Ready Player One, devrait être publiée, et pour promouvoir ce nouvel ouvrage. Ces derniers pourront en effet participer à une chasse au trésor en jeu, à travers l'Oasis, cet environnement virtuel dans lequel était plongé le protagoniste dans le premier livre., avec bien évidemment plusieurs récompenses à récupérer pour celles et ceux qui arriveront à découvrir les petits mystères cachés dans ce merveilleux monde. Qui plus est, une session de questions-réponses sera organisée avec Ernest Cline et Dave Baszucki, PDG de Roblox le 1er décembre à 19h, heure française, permettant d'avoir quelques informations supplémentaires sur ce deuxième livre, mais aussi potentiellement récupérer quelques indices pour la chasse au trésor.En 2018, à l'occasion de la sortie du film réalisé par Steven Spielberg et avec Tye Sheridan et Olivia Cooke dans les rôles principaux, un événement similaire avait eu lieu, réunissant 13 millions de joueurs selon Roblox Corporation. Cette année,. Notez que tout le monde peut y participer, la seule obligation étant de posséder un compte Roblox, ce qui ne vous prendra que quelques secondes. Chaque joueur se connectant recevra l'item « The Ready Player Two Book » et The Ready Player Two Shirt ».