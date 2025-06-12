Roblox officialise le retour d'un événement ultra attendu

C'est officiel : après plusieurs semaines de teasers mystérieux et de spéculations, Roblox confirme le retour très attendu de son événement culte, l'Egg Hunt. Rebaptisée « The Hatch », cette nouvelle édition marquera le grand retour de l'un des événements les plus populaires du jeu.
Egg Hunt devient The Hatch : ce que l'on sait
Après plusieurs années d'absence et une tentative timide de réinvention avec l'événement Metaverse Champions
en 2021, l'Egg Hunt original s'apprête enfin à revenir sous une toute nouvelle forme baptisée The Hatch (l'Éclosion en Français)
.
Roblox avait multiplié les indices ces dernières semaines, publiant des images cryptiques et envoyant des cadeaux énigmatiques aux influenceurs. Mais c'est désormais confirmé : l'événement démarrera officiellement le 2 juillet pour une durée de 10 jours, jusqu'au 12 juillet
. La seule image dévoilée jusqu'à présent montre des coquilles d'œufs brisées, clin d'œil évident aux précédentes éditions de l'événement.
Un retour très attendu par la communauté
Ce retour très attendu suscite déjà une immense excitation au sein de la communauté Roblox. Les réactions des joueurs sont enthousiastes, certains affirmant même que « cela pourrait être la meilleure chose réalisée par Roblox ces dernières années
».
Si le studio n'a pas encore révélé les détails précis de cette édition revisitée, tout porte à croire que le principe général restera fidèle à celui des Egg Hunts originaux : chercher des œufs cachés dans divers jeux Roblox pour débloquer des récompenses exclusives, notamment des accessoires uniques pour personnaliser son avatar.
Un événement culte de retour après plusieurs années de pause
Lancé initialement en 2008, l'Egg Hunt est rapidement devenu l'événement préféré de nombreux joueurs Roblox
. L'arrêt brutal de la tradition en 2020 avait profondément déçu la communauté, qui réclamait depuis son retour.
Cette annonce officielle de The Hatch
marque donc non seulement le retour d'un événement populaire, mais également la volonté de Roblox de renouer avec les grands événements communautaires qui avaient fait son succès dans le passé, alors que la plateforme n'a jamais été aussi populaire.
Plus de détails à venir très prochainement
Pour l'heure, Roblox se contente d'un visuel et d'un compte à rebours sur son site officiel dédié à l'événement.
Le studio promet toutefois davantage d'informations dans les prochains jours, permettant ainsi aux joueurs de découvrir précisément à quoi ressemblera cette nouvelle incarnation de l'Egg Hunt.
Les attentes sont très élevées, mais Roblox semble prêt à relever le défi de satisfaire à nouveau ses fans les plus fidèles.
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