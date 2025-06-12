Roblox officialise le retour d'un événement ultra attendu

C'est officiel : après plusieurs semaines de teasers mystérieux et de spéculations, Roblox confirme le retour très attendu de son événement culte, l'Egg Hunt. Rebaptisée « The Hatch », cette nouvelle édition marquera le grand retour de l'un des événements les plus populaires du jeu.

Egg Hunt devient The Hatch : ce que l'on sait

Un retour très attendu par la communauté

It's so close you can almost feel the water on your feet, the wind in your hair, the sunlight on your face, the…darkness at your back? #TheHatch is almost here. pic.twitter.com/dAwN2331bl — Roblox (@Roblox) June 11, 2025

Un événement culte de retour après plusieurs années de pause

Plus de détails à venir très prochainement

Après plusieurs années d'absence et une tentative timide de réinvention avec l'événementen 2021, l'Egg Hunt original s'apprête enfin à revenir sous une toute nouvelle forme baptiséeRoblox avait multiplié les indices ces dernières semaines, publiant des images cryptiques et envoyant des cadeaux énigmatiques aux influenceurs. Mais c'est désormais confirmé :. La seule image dévoilée jusqu'à présent montre des coquilles d'œufs brisées, clin d'œil évident aux précédentes éditions de l'événement.Ce retour très attendu suscite déjà une immense excitation au sein de la communauté Roblox. Les réactions des joueurs sont enthousiastes, certains affirmant même que « cela pourrait être la meilleure chose réalisée par Roblox ces dernières années ».Si le studio n'a pas encore révélé les détails précis de cette édition revisitée, tout porte à croire que le principe général restera fidèle à celui des Egg Hunts originaux : chercher des œufs cachés dans divers jeux Roblox pour débloquer des récompenses exclusives, notamment des accessoires uniques pour personnaliser son avatar.. L'arrêt brutal de la tradition en 2020 avait profondément déçu la communauté, qui réclamait depuis son retour.Cette annonce officielle demarque donc non seulement le retour d'un événement populaire, mais également la volonté de Roblox de renouer avec les grands événements communautaires qui avaient fait son succès dans le passé, alors que la plateforme n'a jamais été aussi populaire.Pour l'heure,Le studio promet toutefois davantage d'informations dans les prochains jours, permettant ainsi aux joueurs de découvrir précisément à quoi ressemblera cette nouvelle incarnation de l'Egg Hunt.Les attentes sont très élevées, mais Roblox semble prêt à relever le défi de satisfaire à nouveau ses fans les plus fidèles.