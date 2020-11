Roblox : Lil Nas X donnera un concert virtuel

Lil Nas X s'invite dans Roblox

I’ve been working hard with Roblox to create this incredible VIRTUAL LIVE CONCERT EXPERIENCE! WE GOT VIDEOS & A PERFORMANCE you don’t want to miss coming this weekend! #RobloxPresentsLNX pic.twitter.com/JGuL0cUGX0 — nope (@LilNasX) November 10, 2020

Quand aura lieu le concert de Lil Nas X dans Roblox ?

Pré-show : samedi 14 novembre à 01h00 du matin en France

Concert : samedi 14 novembre à 22h00 en France

À l'heure où la pandémie du coronavirus fait rage, il n'est pas rare de voir plusieurs événements virtuels se dérouler, et Roblox ne dérogera pas à la règle.Comme pour le battle royale d', qui avait accueilli il y a quelques moisavec l'évènement Astronomical , et d'autres artistes plus ou moins connus depuis de nombreux mois, le petit jeu populaire. Ce show virtuel, qui sera donné par, comprendra des éléments de décor sur le thème de la chanson Old Town Road. Les joueurs devraient donc retrouver un monde sous le signe des Westerns, mais aussi et surtout un avatar du chanteur.Le studio a annoncé que sa communauté aura le droit à, ces derniers étant tous gratuits. Concernant les dates et horaires, les joueurs ont rendez-vousmême. De plus, une session de questions-réponses aura lieu avec le chanteur, mais aussi une chasse au trésor dans laquelle les spectateurs pourront débloquer une emote spéciale Lil Nas X.Pour information, si vous désirez assister à ces événements, vous devez disposer d'un compte Roblox actif. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à en créer un.