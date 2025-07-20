Roblox déploie une vérification faciale de l'âge pour autoriser les chats non filtrés

Face aux inquiétudes croissantes liées à la sécurité des mineurs, Roblox annonce l'introduction d'une technologie de vérification faciale afin d'estimer précisément l'âge de ses utilisateurs âgés de 13 ans et plus. Cette mesure, censée permettre des conversations non filtrées avec des contacts « de confiance », suscite déjà de nombreuses réactions, entre approbation sécuritaire et craintes sur la confidentialité des données.
Une vérification stricte pour les chats privés non filtrés
Dès à présent, les utilisateurs de Roblox âgés d'au moins 13 ans souhaitant accéder à la nouvelle fonctionnalité baptisée Trusted Connections
devront obligatoirement passer par une vérification faciale de leur âge. Ce processus, réalisé en partenariat avec la société tierce Persona
, nécessitera deux éléments distincts :
- Un selfie vidéo
- Une image d'une pièce d'identité officielle
Selon Roblox, ces données sensibles seront conservées par Persona uniquement pendant 30 jours
avant d'être définitivement supprimées. Roblox précise clairement ne recevoir aucune « information brute d'identification
», afin de limiter les risques liés à la vie privée.
Une réponse aux multiples controverses sur la sécurité
Roblox fait face depuis plusieurs années à des critiques répétées concernant la sécurité des mineurs sur sa plateforme
, où des prédateurs sexuels auraient déjà exploité plusieurs utilisateurs. La société a notamment été poursuivie à plusieurs reprises, accusée de négligence dans la modération et la sécurité des espaces virtuels destinés aux enfants
.
Parmi ces affaires récentes figure un procès lancé en juillet par une jeune fille affirmant avoir été victime d'un prédateur rencontré sur Roblox. Ce cas s'inscrit dans une série de poursuites judiciaires soulignant l'ampleur des défaillances de sécurité et de modération de la plateforme.
Une initiative dans un contexte législatif de plus en plus strict
Cette annonce intervient au moment où la vérification d'âge devient un sujet politique et législatif majeur aux États-Unis. Le 27 juin dernier, la Cour suprême américaine a confirmé une loi texane imposant la vérification de l'âge des internautes souhaitant accéder à certains contenus sensibles ou réservés aux adultes.
Aujourd'hui, près d'une vingtaine d'États américains disposent déjà de lois similaires visant à protéger les enfants sur internet, obligeant les plateformes à renforcer leurs mécanismes de contrôle.
Une volonté affichée de mieux protéger les utilisateurs mineurs
Dans un article publié sur le blog officiel
, Matt Kaufman, Chief Safety Officer de Roblox, affirme que cette démarche reflète l'engagement constant de Roblox à sécuriser sa communauté :
Nous avons passé près de deux décennies à développer des systèmes de sécurité sophistiqués, afin de connecter quotidiennement un milliard de personnes avec optimisme et civisme. Nous permettons désormais aux utilisateurs de plus de 13 ans d'échanger plus librement avec leurs contacts de confiance, tout en favorisant des interactions positives.
- Matt Kaufman, Roblox.
Un débat persistant autour de la vie privée
Si cette initiative répond directement aux préoccupations légitimes sur la sécurité, elle soulève néanmoins de vives interrogations autour du respect de la vie privée des utilisateurs. En imposant une vérification faciale et la présentation d'une pièce d'identité officielle, Roblox se retrouve au cœur d'un débat délicat entre protection des mineurs et respect de la confidentialité des données personnelles
.
D'autres plateformes suivent déjà cette voie, comme Reddit au Royaume-Uni, qui exige depuis peu une vérification similaire pour certains contenus sensibles en réponse à la législation britannique.
Roblox devra donc prouver dans les mois à venir que cette mesure contribue efficacement à la sécurité des jeunes utilisateurs sans pour autant empiéter de façon abusive sur leur vie privée.
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