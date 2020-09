Codes Impostor (Among Us)

Impostor (Among Us), qu'est-ce que c'est ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Même si Among Us est sorti en 2018, il jouit d'un certain succès depuis la rentrée 2020, notamment grâce aux créateurs de contenu, qui n'hésitent pas à le streamer durant des heures sur Twitch, ce qui a permis à de nombreux joueurs de découvrir le titre coopératif développé et édité par Innersloth. Il n'aura pas fallu attendre très longtemps avant de voir débarquer l'univers sur d'autres plateformes, comme dans Roblox où le jeu a été recréé par ArcadeRockstar.Pour le moment, il semblerait qu'aucun code ne soit disponible pour, étant donné que sa sortie est assez récente (17 septembre 2020). Néanmoins, il n'est pas impossible que des codes soient implantés avec le temps, pour permettre aux joueurs de personnaliser un peu plus leur personnage, qui sont pour le moment tous identique, hormis la couleur qui change d'un personnage à l'autre.Il ne s'agit pas à proprement parler d'Among Us, mais dans la description du jeu sur Roblox , il est précisé qu'il s'agit d'un jeu inspiré par le titre d'Innersloth. Le but reste toutefois le même, puisque deux « équipes » s'affrontent. Ici, ce sont les innocents et les l'imposteur. Lors du début de la partie, vous êtes soit l'un, soit l'autre. Le but des innocents est de parcourir la carte en accomplissant diverses tâches, alors que l'imposteur devra tenter de les assassiner ou de saboter leur plan.Si un corps est découvert, ou si un joueur voit quelque chose de suspect, il peut décider de lancer un vote afin de tenter d'éliminer l'imposteur. Si le vote échoue (qu'un innocent est éliminé), la partie continue. Les joueurs peuvent tenter de se défendre ou d'indiquer qui est le coupable en argumentant.Actuellement en version bêta, le jeu devrait évoluer au fil des semaines avec des mises à jour pour apporter quelques équilibrages, mais aussi du contenu.