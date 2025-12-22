Roblox : Codes Universal Tower Defense (Juillet 2026)
modifié le 29 juin 2026 à 12h00
Codes Universal Tower Defense
Les différentes listes répertorient l'entièreté des codes disponibles, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur Universal Tower Defense. Ces codes vous permettent de récupérer des gemmes et des rerolls afin d'améliorer votre aventure. Notez également que les codes sont sensibles à la casse, veillez donc à respecter correctement les majuscules et minuscules présentes.
Si certains des codes proposés ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.
Codes actifs Universal Tower Defense
|Récompenses
|Codes actifs
|Récompenses
|
UTDPhase3!
|Récompenses
|
UTDXRulerIncident!
|Récompenses
|
UniversalTowerDefenseZ!
|Récompenses
|
UniversalDelayDefense!
|Récompenses
|
200KInterestedSouls!
|Récompenses
|
ArrancarSupremacy!
|Récompenses
|
ExclusiveRelics!
|Récompenses
|
DropRateFixes!
|Récompenses
|
3.0Part2.5Update!
|Récompenses
|
TheBeast!
|Récompenses
|
BeastDelay!
|Récompenses
|
DBSLagFixes!
|Récompenses
|
TheShinyCode!
|Récompenses
|
StayTunedDBS!
|Récompenses
|
DBSUpdPatch!
|Récompenses
|
UniversalInfo3.0Part2!
|Récompenses
|
300kInterestedBeast
|Récompenses
|
275kInterestedBeast!
|Récompenses
|
subto_s3resutiaru!
|Récompenses
|
SmallUtopiaPatch!
|Récompenses
|
200kInterestedBeast!
|Récompenses
|
3.0Part2Update!
|Récompenses
|
FusionUpdate!
|Récompenses
|
MercilessGodIsHere!
|Récompenses
|
NewBattlePass!!
|Récompenses
|
UniversalDelay1!
|Récompenses
|
UniversalDelay2!
|Récompenses
|
UniversalDelay3!
|Récompenses
|
UniversalDelay4!
|Récompenses
|
UniversalDelay5!
|Récompenses
|
300KInterestedUtopia!
|Récompenses
|
275kInterestedUtopia!
|Récompenses
|
250kInterestedUtopia!
|Récompenses
|
200kInterestedUtopia
|Récompenses
|
3.0Part1.5!
|Récompenses
|
PirateKing!
|Récompenses
|
200kInterestedMiniWano!
|Récompenses
|
30kInterestedWanoP2!
|Récompenses
|
FixedGuilds!
|Récompenses
|
3.0Part1Update!
|Récompenses
|
TheOnePieceIsReal!
|Récompenses
|
Gear5!
|Récompenses
|
UniversalDelay7!
|Récompenses
|
UniversalDelay6!
|Récompenses
|
UniversalDelay5!
|Récompenses
|
UniversalDelay4!
|Récompenses
|
UniversalDelay3!
|Récompenses
|
UniversalDelay2!
|Récompenses
|
UniversalDelay!
|Récompenses
|
Srry3.0Delay!
|Récompenses
|
WanoCountdownDay4!
|Récompenses
|
WanoCountdownDay3!
|Récompenses
|
WanoCountdownDay2!
|Récompenses
|
WanoCountdownDay1
|Récompenses
|
50kInterestedWano
|Récompenses
|
GiftFromMiniking_2!
|Récompenses
|
GiftFromMiniking!
|Récompenses
|
40kInterestedWano!
|Récompenses
|
30kInterestedWano
|Récompenses
|
20KInterestedWano!
|Récompenses
|
SorryForGlobalMatchmakingDowntime!
|Récompenses
|
GuildsCharityEvent!
|Récompenses
|
UTDXThankYouFor60KCCU
|Récompenses
|
DMCPatch!
|Récompenses
|
iAmApproaching
|Récompenses
|
Update2.75!
|Récompenses
|
30kDMCIntrested!
|Récompenses
|
25kInterested
|Récompenses
|
DMCIntrested!
|Récompenses
|
100MStillOnTheGrind!
|Récompenses
|
BrotherlyInterests
|Récompenses
|
UTDXNumberOne
|Récompenses
|
2.5Patch!
|Récompenses
|
WeLoveBerserker!
|Récompenses
|
Arise30k
|Récompenses
|
InterestsIn2.5!
|Récompenses
|
PeakJujutsu!
|Récompenses
|
Update2.5!
|Récompenses
|
ShadowMonarch!
|Récompenses
|
CursedEnergy!
|Récompenses
|
Srry2.5Delay!
|Récompenses
|
TheFinalReveal!
|Récompenses
|
FinalReveals!
|Récompenses
|
SailorBoost!
|Récompenses
|
WeLoveUlquiorra!
|Récompenses
|
2.25Patch!
|Récompenses
|
WeLoveBerserker!
|Récompenses
|
CoinsForEveryone!
|Récompenses
|
Update2.25!
|Récompenses
|
TheShadowMonarchIsArrivingSoon!
|Récompenses
|
ThankYouBeruMuch!
|Récompenses
|
MiniUpdate2.25Sunday!
|Récompenses
|
TheAntIsland!
|Récompenses
|
ThankYouForUTDX!
|Récompenses
|
WeLoveRerolls!
|Récompenses
|
WeLoveDragonSlayer!
|Récompenses
|
2.0Patch!
|Récompenses
|
WeLoveFern!
|Récompenses
|
Update2.0!
|Récompenses
|
TheLastGreatMage!
|Récompenses
|
TheShinobiWar!
|Récompenses
|
NinjaMaintenance
|Récompenses
|
BetterRates!
|Récompenses
|
Ragnarok!
|Récompenses
|
Update1.5!
|Récompenses
|
SorryForReallyLongDelay!
|Récompenses
|
SubscribeToUniversalTowerDefense!
|Récompenses
|
DevelopmentNews!
|Récompenses
|
PerfectBuffs
|Récompenses
|
NotPerfect!
|Récompenses
|
Perfectionist
|Récompenses
|
AndroidGames!
|Récompenses
|
I Have A Wish!
|Récompenses
|
Update1Reveal!
|Récompenses
|
PollsUpdate1!
|Récompenses
|
ThankYouForOneMonth!
|Récompenses
|
WhiteRoseOps
|Récompenses
|
Engage!
|Récompenses
|
StepUp!
|Récompenses
|
SorryForTheDelayGuys!
|Récompenses
|
WinterPatch26
|Récompenses
|
AUniversalWinter!
|Récompenses
|
WinterUpd
|Récompenses
|
WinterTIME!
|Récompenses
|
ILoveWinter!
|Récompenses
|
WinterPolls
|Récompenses
|
WinterIsComing!
|Récompenses
|
ILoveUTD!
|Récompenses
|
PeroxideUpd!
|Récompenses
|
SmallGift
|Récompenses
|
Update 0.5
|Récompenses
|
NewYear26!
|Récompenses
|
InterestedIn0.5!
|Récompenses
|
MaintenanceTomorrow_0.5!
|Récompenses
|
MerryChristmas
|Récompenses
|
YT10k!
|Récompenses
|
ThankYou30M
|Récompenses
|
UnrivaledIsAlive
|Récompenses
|
ThankYouFor150k
|Récompenses
|
ThankYou100k
|Récompenses
|
HereyougoEA!
|Récompenses
|
MaxedOut!
|Récompenses
|
SixSeven!
|400 Gemmes et 10 Trait Rerolls
|
75kLikes!
|500 Gemmes et 15 Trait Rerolls
|
NumberOne!
|450 Gemmes et 15 Trait Rerolls
|
Universal!
|450 Gemmes et 15 Trait Rerolls
|
Mainstream!
|400 Gemmes et 5 Trait Rerolls
|
ThankYouUTD!
|200 Gemmes et 5 Trait Rerolls
|
UNRIVALED!
Codes expirés Universal Tower Defense
Voir les codes Universal Tower Defense expirés
ThousandsOfCodes! - FixingBugs! - 40kCCU! - RELEASE! - THANKYOU! - SorryEA2! - SorryEA! - ThankYouEA!
Comment activer les codes dans Universal Tower Defense ?
Si vous souhaitez activer des codes sur Universal Tower Defense, afin de récupérer des diverses récompenses, il vous suffira de suivre les indications données ci-dessous.
- Lancez le jeu.
- Appuyez sur le bouton « Codes » à droite de votre écran.
- Une fenêtre « CODES » devrait s'ouvrir.
- Rentrez le code dans le champ textuel où est indiqué « Enter Code Here ».
- Validez en appuyant sur le bouton « Redeem ».
- Si le code est encore valable, vous recevrez vos récompenses.
Bien évidemment, vous ne pourrez rentrer qu'un seul et unique code à la fois et répéter cette action autant de fois que nécessaire et récupérer les récompenses vous permettant de faire évoluer votre personnage dans Universal Tower Defense.
Universal Tower Defense, qu'est-ce que c'est ?
Universal Tower Defense est un jeu qui a été lancé en décembre 2025 par le développeur Midless. Universal Tower Defense vous plonge aux origines de l'univers dans une aventure de défense de tour épique. Invoquez des unités puissantes pour repousser des vagues d'ennemis toujours plus redoutables et affrontez-les aux côtés de vos amis dans des modes de jeu intenses et sans fin. Faites progresser vos unités, éthérialisez-les et faites-les évoluer afin de libérer tout leur potentiel et bâtir une défense capable de protéger l'univers à tout prix. Les codes Universal Tower Defense vous donneront la possibilité de récupérer des gemmes ou encore des rerolls de trait, lesquels seront utiles pour progresser bien plus rapidement et facilement dans votre aventure.
Roblox, plus d'informations
Roblox est une plateforme interactive permettant de combiner, à la fois, le plaisir du jeu et l'art de la création. Au lieu d'offrir un titre avec des directives prédéfinies, Roblox propose un terrain de jeu où les utilisateurs auront l'occasion de créer, diffuser et s'immerger dans des aventures façonnées par la communauté.
Disponible sur de multiples supports et consoles, tels que le PC, les téléphones et tablettes, PlayStation et Xbox, Roblox, de par son rayonnement planétaire, sert non seulement de plateforme ludique, mais aussi d'outil pédagogique, inculquant à de nombreux utilisateurs, notamment des enfants, des compétences comme la programmation à travers l'élaboration de jeux. Bien entendu, les aspects récréatif et divertissant ne sont pas oubliés puisque la plateforme offre une multitude d'expériences de tout type, allant de la simulation en tout genre, aux jeux d'horreur en passant par les jeux de tir ou encore les obbys.
Sa nature adaptable et son orientation communautaire font de Roblox un lieu de choix pour les joueurs du monde entier, quel que soit leur âge.
commentaires (2)
Svp donner moi kitsoune perm ses mon fruit pref svp svp svp !!!!!!!🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹
les code topus ne fonctionne pas