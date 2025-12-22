Roblox : Codes Universal Tower Defense (Juillet 2026)

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
modifié le 29 juin 2026 à 12h00
Retrouvez une liste de tous les codes disponibles sur le jeu Universal Tower Defense de Roblox vous permettant de récupérer de nombreuses récompenses.
Roblox : Codes Universal Tower Defense (Juillet 2026)

Codes Universal Tower Defense

Les différentes listes répertorient l'entièreté des codes disponibles, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur Universal Tower Defense. Ces codes vous permettent de récupérer des gemmes et des rerolls afin d'améliorer votre aventure. Notez également que les codes sont sensibles à la casse, veillez donc à respecter correctement les majuscules et minuscules présentes.

Si certains des codes proposés ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.

Codes actifs Universal Tower Defense

Récompenses Codes actifs
Récompenses
UTDPhase3!
Récompenses
UTDXRulerIncident!
Récompenses
UniversalTowerDefenseZ!
Récompenses
UniversalDelayDefense!
Récompenses
200KInterestedSouls!
Récompenses
ArrancarSupremacy!
Récompenses
ExclusiveRelics!
Récompenses
DropRateFixes!
Récompenses
3.0Part2.5Update!
Récompenses
TheBeast!
Récompenses
BeastDelay!
Récompenses
DBSLagFixes!
Récompenses
TheShinyCode!
Récompenses
StayTunedDBS!
Récompenses
DBSUpdPatch!
Récompenses
UniversalInfo3.0Part2!
Récompenses
300kInterestedBeast
Récompenses
275kInterestedBeast!
Récompenses
subto_s3resutiaru!
Récompenses
SmallUtopiaPatch!
Récompenses
200kInterestedBeast!
Récompenses
3.0Part2Update!
Récompenses
FusionUpdate!
Récompenses
MercilessGodIsHere!
Récompenses
NewBattlePass!!
Récompenses
UniversalDelay1!
Récompenses
UniversalDelay2!
Récompenses
UniversalDelay3!
Récompenses
UniversalDelay4!
Récompenses
UniversalDelay5!
Récompenses
300KInterestedUtopia!
Récompenses
275kInterestedUtopia!
Récompenses
250kInterestedUtopia!
Récompenses
200kInterestedUtopia
Récompenses
3.0Part1.5!
Récompenses
PirateKing!
Récompenses
200kInterestedMiniWano!
Récompenses
30kInterestedWanoP2!
Récompenses
FixedGuilds!
Récompenses
3.0Part1Update!
Récompenses
TheOnePieceIsReal!
Récompenses
Gear5!
Récompenses
UniversalDelay7!
Récompenses
UniversalDelay6!
Récompenses
UniversalDelay5!
Récompenses
UniversalDelay4!
Récompenses
UniversalDelay3!
Récompenses
UniversalDelay2!
Récompenses
UniversalDelay!
Récompenses
Srry3.0Delay!
Récompenses
WanoCountdownDay4!
Récompenses
WanoCountdownDay3!
Récompenses
WanoCountdownDay2!
Récompenses
WanoCountdownDay1
Récompenses
50kInterestedWano
Récompenses
GiftFromMiniking_2!
Récompenses
GiftFromMiniking!
Récompenses
40kInterestedWano!
Récompenses
30kInterestedWano
Récompenses
20KInterestedWano!
Récompenses
SorryForGlobalMatchmakingDowntime!
Récompenses
GuildsCharityEvent!
Récompenses
UTDXThankYouFor60KCCU
Récompenses
DMCPatch!
Récompenses
iAmApproaching
Récompenses
Update2.75!
Récompenses
30kDMCIntrested!
Récompenses
25kInterested
Récompenses
DMCIntrested!
Récompenses
100MStillOnTheGrind!
Récompenses
BrotherlyInterests
Récompenses
UTDXNumberOne
Récompenses
2.5Patch!
Récompenses
WeLoveBerserker!
Récompenses
Arise30k
Récompenses
InterestsIn2.5!
Récompenses
PeakJujutsu!
Récompenses
Update2.5!
Récompenses
ShadowMonarch!
Récompenses
CursedEnergy!
Récompenses
Srry2.5Delay!
Récompenses
TheFinalReveal!
Récompenses
FinalReveals!
Récompenses
SailorBoost!
Récompenses
WeLoveUlquiorra!
Récompenses
2.25Patch!
Récompenses
WeLoveBerserker!
Récompenses
CoinsForEveryone!
Récompenses
Update2.25!
Récompenses
TheShadowMonarchIsArrivingSoon!
Récompenses
ThankYouBeruMuch!
Récompenses
MiniUpdate2.25Sunday!
Récompenses
TheAntIsland!
Récompenses
ThankYouForUTDX!
Récompenses
WeLoveRerolls!
Récompenses
WeLoveDragonSlayer!
Récompenses
2.0Patch!
Récompenses
WeLoveFern!
Récompenses
Update2.0!
Récompenses
TheLastGreatMage!
Récompenses
TheShinobiWar!
Récompenses
NinjaMaintenance
Récompenses
BetterRates!
Récompenses
Ragnarok!
Récompenses
Update1.5!
Récompenses
SorryForReallyLongDelay!
Récompenses
SubscribeToUniversalTowerDefense!
Récompenses
DevelopmentNews!
Récompenses
PerfectBuffs
Récompenses
NotPerfect!
Récompenses
Perfectionist
Récompenses
AndroidGames!
Récompenses
I Have A Wish!
Récompenses
Update1Reveal!
Récompenses
PollsUpdate1!
Récompenses
ThankYouForOneMonth!
Récompenses
WhiteRoseOps
Récompenses
Engage!
Récompenses
StepUp!
Récompenses
SorryForTheDelayGuys!
Récompenses
WinterPatch26
Récompenses
AUniversalWinter!
Récompenses
WinterUpd
Récompenses
WinterTIME!
Récompenses
ILoveWinter!
Récompenses
WinterPolls
Récompenses
WinterIsComing!
Récompenses
ILoveUTD!
Récompenses
PeroxideUpd!
Récompenses
SmallGift
Récompenses
Update 0.5
Récompenses
NewYear26!
Récompenses
InterestedIn0.5!
Récompenses
MaintenanceTomorrow_0.5!
Récompenses
MerryChristmas
Récompenses
YT10k!
Récompenses
ThankYou30M
Récompenses
UnrivaledIsAlive
Récompenses
ThankYouFor150k
Récompenses
ThankYou100k
Récompenses
HereyougoEA!
Récompenses
MaxedOut!
Récompenses
SixSeven!
400 Gemmes et 10 Trait Rerolls
75kLikes!
500 Gemmes et 15 Trait Rerolls
NumberOne!
450 Gemmes et 15 Trait Rerolls
Universal!
450 Gemmes et 15 Trait Rerolls
Mainstream!
400 Gemmes et 5 Trait Rerolls
ThankYouUTD!
200 Gemmes et 5 Trait Rerolls
UNRIVALED!

Codes expirés Universal Tower Defense

Voir les codes Universal Tower Defense expirésThousandsOfCodes! - FixingBugs! - 40kCCU! - RELEASE! - THANKYOU! - SorryEA2! - SorryEA! - ThankYouEA!


Comment activer les codes dans Universal Tower Defense ?

Si vous souhaitez activer des codes sur Universal Tower Defense, afin de récupérer des diverses récompenses, il vous suffira de suivre les indications données ci-dessous.

  1. Lancez le jeu.
  2. Appuyez sur le bouton « Codes » à droite de votre écran.
  3. Une fenêtre « CODES » devrait s'ouvrir.
  4. Rentrez le code dans le champ textuel où est indiqué « Enter Code Here ».
  5. Validez en appuyant sur le bouton « Redeem ».
  6. Si le code est encore valable, vous recevrez vos récompenses.

Bien évidemment, vous ne pourrez rentrer qu'un seul et unique code à la fois et répéter cette action autant de fois que nécessaire et récupérer les récompenses vous permettant de faire évoluer votre personnage dans Universal Tower Defense.

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Universal Tower Defense, qu'est-ce que c'est ?

Universal Tower Defense est un jeu qui a été lancé en décembre 2025 par le développeur Midless. Universal Tower Defense vous plonge aux origines de l'univers dans une aventure de défense de tour épique. Invoquez des unités puissantes pour repousser des vagues d'ennemis toujours plus redoutables et affrontez-les aux côtés de vos amis dans des modes de jeu intenses et sans fin. Faites progresser vos unités, éthérialisez-les et faites-les évoluer afin de libérer tout leur potentiel et bâtir une défense capable de protéger l'univers à tout prix. Les codes Universal Tower Defense vous donneront la possibilité de récupérer des gemmes ou encore des rerolls de trait, lesquels seront utiles pour progresser bien plus rapidement et facilement dans votre aventure.


Roblox, plus d'informations

Roblox est une plateforme interactive permettant de combiner, à la fois, le plaisir du jeu et l'art de la création. Au lieu d'offrir un titre avec des directives prédéfinies, Roblox propose un terrain de jeu où les utilisateurs auront l'occasion de créer, diffuser et s'immerger dans des aventures façonnées par la communauté.

Disponible sur de multiples supports et consoles, tels que le PC, les téléphones et tablettes, PlayStation et Xbox, Roblox, de par son rayonnement planétaire, sert non seulement de plateforme ludique, mais aussi d'outil pédagogique, inculquant à de nombreux utilisateurs, notamment des enfants, des compétences comme la programmation à travers l'élaboration de jeux. Bien entendu, les aspects récréatif et divertissant ne sont pas oubliés puisque la plateforme offre une multitude d'expériences de tout type, allant de la simulation en tout genre, aux jeux d'horreur en passant par les jeux de tir ou encore les obbys.

Sa nature adaptable et son orientation communautaire font de Roblox un lieu de choix pour les joueurs du monde entier, quel que soit leur âge.

Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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commentaires (2)

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Kitsouneprime (invité) Le 17/05/2026 à 19:35

Svp donner moi kitsoune perm ses mon fruit pref svp svp svp !!!!!!!🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹

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rukia_4782 (invité) Le 30/12/2025 à 13:53

les code topus ne fonctionne pas