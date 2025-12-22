Roblox : Codes Universal Tower Defense (Juillet 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes disponibles sur le jeu Universal Tower Defense de Roblox vous permettant de récupérer de nombreuses récompenses.

Codes Universal Tower Defense

Les différentes listes répertorient l'entièreté des codes disponibles, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur Universal Tower Defense. Ces codes vous permettent de récupérer des gemmes et des rerolls afin d'améliorer votre aventure. Notez également que les codes sont sensibles à la casse, veillez donc à respecter correctement les majuscules et minuscules présentes.



Si certains des codes proposés ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.





Codes actifs Universal Tower Defense

Récompenses Codes actifs Récompenses UTDPhase3! Récompenses UTDXRulerIncident! Récompenses UniversalTowerDefenseZ! Récompenses UniversalDelayDefense! Récompenses 200KInterestedSouls! Récompenses ArrancarSupremacy! Récompenses ExclusiveRelics! Récompenses DropRateFixes! Récompenses 3.0Part2.5Update! Récompenses TheBeast! Récompenses BeastDelay! Récompenses DBSLagFixes! Récompenses TheShinyCode! Récompenses StayTunedDBS! Récompenses DBSUpdPatch! Récompenses UniversalInfo3.0Part2! Récompenses 300kInterestedBeast Récompenses 275kInterestedBeast! Récompenses subto_s3resutiaru! Récompenses SmallUtopiaPatch! Récompenses 200kInterestedBeast! Récompenses 3.0Part2Update! Récompenses FusionUpdate! Récompenses MercilessGodIsHere! Récompenses NewBattlePass!! Récompenses UniversalDelay1! Récompenses UniversalDelay2! Récompenses UniversalDelay3! Récompenses UniversalDelay4! Récompenses UniversalDelay5! Récompenses 300KInterestedUtopia! Récompenses 275kInterestedUtopia! Récompenses 250kInterestedUtopia! Récompenses 200kInterestedUtopia Récompenses 3.0Part1.5! Récompenses PirateKing! Récompenses 200kInterestedMiniWano! Récompenses 30kInterestedWanoP2! Récompenses FixedGuilds! Récompenses 3.0Part1Update! Récompenses TheOnePieceIsReal! Récompenses Gear5! Récompenses UniversalDelay7! Récompenses UniversalDelay6! Récompenses UniversalDelay5! Récompenses UniversalDelay4! Récompenses UniversalDelay3! Récompenses UniversalDelay2! Récompenses UniversalDelay! Récompenses Srry3.0Delay! Récompenses WanoCountdownDay4! Récompenses WanoCountdownDay3! Récompenses WanoCountdownDay2! Récompenses WanoCountdownDay1 Récompenses 50kInterestedWano Récompenses GiftFromMiniking_2! Récompenses GiftFromMiniking! Récompenses 40kInterestedWano! Récompenses 30kInterestedWano Récompenses 20KInterestedWano! Récompenses SorryForGlobalMatchmakingDowntime! Récompenses GuildsCharityEvent! Récompenses UTDXThankYouFor60KCCU Récompenses DMCPatch! Récompenses iAmApproaching Récompenses Update2.75! Récompenses 30kDMCIntrested! Récompenses 25kInterested Récompenses DMCIntrested! Récompenses 100MStillOnTheGrind! Récompenses BrotherlyInterests Récompenses UTDXNumberOne Récompenses 2.5Patch! Récompenses WeLoveBerserker! Récompenses Arise30k Récompenses InterestsIn2.5! Récompenses PeakJujutsu! Récompenses Update2.5! Récompenses ShadowMonarch! Récompenses CursedEnergy! Récompenses Srry2.5Delay! Récompenses TheFinalReveal! Récompenses FinalReveals! Récompenses SailorBoost! Récompenses WeLoveUlquiorra! Récompenses 2.25Patch! Récompenses WeLoveBerserker! Récompenses CoinsForEveryone! Récompenses Update2.25! Récompenses TheShadowMonarchIsArrivingSoon! Récompenses ThankYouBeruMuch! Récompenses MiniUpdate2.25Sunday! Récompenses TheAntIsland! Récompenses ThankYouForUTDX! Récompenses WeLoveRerolls! Récompenses WeLoveDragonSlayer! Récompenses 2.0Patch! Récompenses WeLoveFern! Récompenses Update2.0! Récompenses TheLastGreatMage! Récompenses TheShinobiWar! Récompenses NinjaMaintenance Récompenses BetterRates! Récompenses Ragnarok! Récompenses Update1.5! Récompenses SorryForReallyLongDelay! Récompenses SubscribeToUniversalTowerDefense! Récompenses DevelopmentNews! Récompenses PerfectBuffs Récompenses NotPerfect! Récompenses Perfectionist Récompenses AndroidGames! Récompenses I Have A Wish! Récompenses Update1Reveal! Récompenses PollsUpdate1! Récompenses ThankYouForOneMonth! Récompenses WhiteRoseOps Récompenses Engage! Récompenses StepUp! Récompenses SorryForTheDelayGuys! Récompenses WinterPatch26 Récompenses AUniversalWinter! Récompenses WinterUpd Récompenses WinterTIME! Récompenses ILoveWinter! Récompenses WinterPolls Récompenses WinterIsComing! Récompenses ILoveUTD! Récompenses PeroxideUpd! Récompenses SmallGift Récompenses Update 0.5 Récompenses NewYear26! Récompenses InterestedIn0.5! Récompenses MaintenanceTomorrow_0.5! Récompenses MerryChristmas Récompenses YT10k! Récompenses ThankYou30M Récompenses UnrivaledIsAlive Récompenses ThankYouFor150k Récompenses ThankYou100k Récompenses HereyougoEA! Récompenses MaxedOut! Récompenses SixSeven! 400 Gemmes et 10 Trait Rerolls 75kLikes! 500 Gemmes et 15 Trait Rerolls NumberOne! 450 Gemmes et 15 Trait Rerolls Universal! 450 Gemmes et 15 Trait Rerolls Mainstream! 400 Gemmes et 5 Trait Rerolls ThankYouUTD! 200 Gemmes et 5 Trait Rerolls UNRIVALED!

Codes expirés Universal Tower Defense

Voir les codes Universal Tower Defense expirés ThousandsOfCodes! - FixingBugs! - 40kCCU! - RELEASE! - THANKYOU! - SorryEA2! - SorryEA! - ThankYouEA!





Comment activer les codes dans Universal Tower Defense ?

Si vous souhaitez activer des codes sur Universal Tower Defense, afin de récupérer des diverses récompenses, il vous suffira de suivre les indications données ci-dessous.

Lancez le jeu. Appuyez sur le bouton « Codes » à droite de votre écran. Une fenêtre « CODES » devrait s'ouvrir. Rentrez le code dans le champ textuel où est indiqué « Enter Code Here ». Validez en appuyant sur le bouton « Redeem ». Si le code est encore valable, vous recevrez vos récompenses.

Bien évidemment, vous ne pourrez rentrer qu'un seul et unique code à la fois et répéter cette action autant de fois que nécessaire et récupérer les récompenses vous permettant de faire évoluer votre personnage dans Universal Tower Defense.









Universal Tower Defense, qu'est-ce que c'est ?

Universal Tower Defense est un jeu qui a été lancé en décembre 2025 par le développeur Midless. Universal Tower Defense vous plonge aux origines de l'univers dans une aventure de défense de tour épique. Invoquez des unités puissantes pour repousser des vagues d'ennemis toujours plus redoutables et affrontez-les aux côtés de vos amis dans des modes de jeu intenses et sans fin. Faites progresser vos unités, éthérialisez-les et faites-les évoluer afin de libérer tout leur potentiel et bâtir une défense capable de protéger l'univers à tout prix. Les codes Universal Tower Defense vous donneront la possibilité de récupérer des gemmes ou encore des rerolls de trait, lesquels seront utiles pour progresser bien plus rapidement et facilement dans votre aventure.



Jouez à Universal Tower Defense



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