Codes TTD 3

Codes actifs TTD 3

300 Tokens → christmas2021

200 Tokens → CHAPTER3

200 Tokens → WINTER

Codes expirés TTD 3

50 Tokens → HBD EVAN!

100 Tokens → ARTIFACT

100 Tokens → ALPHAQUEST

200 Tokens → AHARDRESET

200 Tokens → HAPPY3M

150 Tokens → BETHERE

200 Tokens → #TTD31BIL

200 Tokens → SHANTIES

150 Tokens → FOLLOWUS

200 Tokens → CHECKOUTOURMERCH

200 Tokens → FNF

100 Tokens → SUMMER

100 Tokens → PRO

150 Tokens → 2MILLION

200 Tokens → SUSSY

100 Tokens → SWAG

Comment activer les codes dans TTD 3 ?

TTD 3, qu'est-ce que c'est ?

Les différentes listes répertorient l'entièreté des, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur. Ces codes vous permettent de récupérer des tokens gratuitement afin de personnaliser votre aventure dans TTD 3.Si certains des codes proposés ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.Si vous souhaitez activer dessur TTD 3 , afin de récupérer quelques centaines de tokens, il vous suffira de vous rendre au Prop Shop et de parler au PNJ présent dans le magasin. Dès lors, vous devriez voir apparaître une nouvelle fenêtre, appelée « Props » sur laquelle vous retrouverez une bouton Twitter présent en haut à droite. Une fois que vous aurez cliqué sur l'oiseau bleu de Twitter, une autre fenêtre s'ouvrira dans laquelle un champ où est inscrit « Enter Code Here... » est présent.Vous n'aurez, ensuite, plus qu'à renseigner, avant d'appuyer sur le bouton vert « Redeem ». Bien évidemment, vous ne pourrez rentrer qu'autant de fois que nécessaire et récupérer les ressources qui vous permettront d'accumuler les Tokens dansest un jeu lancé en octobre 2020 et créé par le studio Emotes CO. TTD 3 propose une expérience de rencontre sociale sur Roblox dans laquelle plus de 800 émotes, basées sur les tendances actuelles, seront mises à disposition des joueurs. Bien entendu, les, vous permettront de récupérer rapidement des tokens lesquels vous donneront la possibilité d'acheter des objets afin de vous démarquer des autres joueurs.