Roblox : Codes Something Evil Will Happen (Juillet 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes disponibles sur le jeu Something Evil Will Happen de Roblox vous permettant de récupérer différents bonus ou objets cosmétiques.
Codes Something Evil Will Happen
Les différentes listes répertorient l'entièreté des codes disponibles, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur Something Evil Will Happen. Ces codes vous permettent de récupérer des bonus en jeu, ou des objets cosmétiques comme des bannières, dans le but de personnaliser votre profil ou obtenir des objets en jeu. Notez également que les codes sont sensibles à la casse, veillez donc à respecter correctement les majuscules et minuscules présentes.
Si certains des codes proposés ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.
Comment activer les codes dans Something Evil Will Happen ?
Si vous souhaitez activer des codes sur Something Evil Will Happen, afin de récupérer des diverses récompenses, il vous suffira de suivre les indications données ci-dessous.
Lancez le jeu.
Sélectionnez votre mode (PvP ou PvE).
Cliquez sur le petit « + » en bas à gauche de votre écran (au dessus de votre vie).
Une fenêtre devrait s'ouvrir, avec un encart« ENTREZ LE CODE ICI».
Rentrez le code dans le champ textuel.
Si le code est encore valable, vous recevrez vos récompenses.
Bien évidemment, vous ne pourrez rentrer qu'un seul et unique code à la fois et répéter cette action autant de fois que nécessaire et récupérer les récompenses vous permettant de faire évoluer votre personnage dans Something Evil Will Happen.
Something Evil Will Happen, qu'est-ce que c'est ?
Something Evil Will Happen est un jeu qui a été lancé en avril 2024 par le studio larvae studios. Comme son nom le laisse sous-entendre, Something Evil Will Happen, vous demandera de survire à une catastrophe surnaturelle. Chaque partie vous place dans une zone plus ou moins grande, et vous demande de survivre à la catastrophe, que ce soit un incendie, de l'orage, du vent... pour obtenir des récompenses et faire grimper votre série de survie. Les codes Something Evil Will Happen vous donneront la possibilité de récupérer des bonus, lesquels seront utiles pour progresser.
Roblox, plus d'informations
Roblox est une plateforme interactive permettant de combiner, à la fois, le plaisir du jeu et l'art de la création. Au lieu d'offrir un titre avec des directives prédéfinies, Roblox propose un terrain de jeu où les utilisateurs auront l'occasion de créer, diffuser et s'immerger dans des aventures façonnées par la communauté.
Disponible sur de multiples supports et consoles, tels que le PC, les téléphones et tablettes, PlayStation et Xbox, Roblox, de par son rayonnement planétaire, sert non seulement de plateforme ludique, mais aussi d'outil pédagogique, inculquant à de nombreux utilisateurs, notamment des enfants, des compétences comme la programmation à travers l'élaboration de jeux. Bien entendu, les aspects récréatif et divertissant ne sont pas oubliés puisque la plateforme offre une multitude d'expériences de tout type, allant de la simulation en tout genre, aux jeux d'horreur en passant par les jeux de tir ou encore les obbys.
Sa nature adaptable et son orientation communautaire font de Roblox un lieu de choix pour les joueurs du monde entier, quel que soit leur âge.
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