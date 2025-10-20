Roblox : Codes Restaurant Tycoon 3 (Août 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes disponibles sur le jeu Restaurant Tycoon 3 de Roblox vous permettant de récupérer de jolis bonus en jeu.
Codes Restaurant Tycoon 3
Les différentes listes répertorient l'entièreté des codes disponibles, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur Restaurant Tycoon 3. Ces codes vous permettent de récupérer des bonus tels que des diamant sou de l'argent de afin de progresser plus rapidement. Notez également que les codes sont sensibles à la casse, veillez donc à respecter correctement les majuscules et minuscules présentes.
Si certains des codes proposés ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.
Comment activer les codes dans Restaurant Tycoon 3 ?
Si vous souhaitez activer des codes sur Restaurant Tycoon 3, afin de récupérer des diverses récompenses, il vous suffira de suivre les indications données ci-dessous.
Lancez le jeu.
Choisissez votre restaurant.
Appuyez sur le bouton « Boutique » en bas de votre écran.
Une fenêtre « Codes » devrait s'ouvrir en bas du menu déroulant.
Rentrez le code dans le champ textuel où est indiqué « Entrez le code ici ».
Si le code est encore valable, vous recevrez vos récompenses.
Bien évidemment, vous ne pourrez rentrer qu'un seul et unique code à la fois et répéter cette action autant de fois que nécessaire et récupérer les récompenses vous permettant de faire évoluer votre personnage dans Restaurant Tycoon 3.
Restaurant Tycoon 3, qu'est-ce que c'est ?
Restaurant Tycoon 3 est un jeu qui a été lancé en janvier 2025 par le studio indépendant Ultraw. Comme ses prédécesseurs, il faudra créer son propre restaurant, le gérer et y préparer des plats pour contenter les clients. Bien entendu, les codes Restaurant Tycoon 3, vous permettront de récupérer rapidement des ressources qui vous aideront à développer les différents aspects entourant la vie d'un restaurant.
Roblox, plus d'informations
Roblox est une plateforme interactive permettant de combiner, à la fois, le plaisir du jeu et l'art de la création. Au lieu d'offrir un titre avec des directives prédéfinies, Roblox propose un terrain de jeu où les utilisateurs auront l'occasion de créer, diffuser et s'immerger dans des aventures façonnées par la communauté.
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Disponible sur de multiples supports et consoles, tels que le PC, les téléphones et tablettes, PlayStation et Xbox, Roblox, de par son rayonnement planétaire, sert non seulement de plateforme ludique, mais aussi d'outil pédagogique, inculquant à de nombreux utilisateurs, notamment des enfants, des compétences comme la programmation à travers l'élaboration de jeux. Bien entendu, les aspects récréatif et divertissant ne sont pas oubliés puisque la plateforme offre une multitude d'expériences de tout type, allant de la simulation en tout genre, aux jeux d'horreur en passant par les jeux de tir ou encore les obbys.
Sa nature adaptable et son orientation communautaire font de Roblox un lieu de choix pour les joueurs du monde entier, quel que soit leur âge.
commentaires (5)
Roblox je vous adore et j'aimerais beaucoup aidez a crée des jeux mais j ai du mal
Roblox je vous adore et j'aimerais beaucoup aidez a crée des jeux
Jdjfnf
Abadakor MTN g la chiasse
ABRACADABRA QUE TU FASSES CACA